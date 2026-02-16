Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Taratata: le anticipazioni e la scaletta con il cast e gli ospiti della serata del 16 febbraio.

Anticipazioni Taratata seconda puntata

Dopo il buon debutto, questa sera su Canale 5 torna la seconda e ultima puntata di Taratata: anticipazioni e ospiti che vedremo in studio e che animeranno l’atteso appuntamento.

Il cast e gli ospiti di Taratata del 16 febbraio

Chi sono gli ospiti e chi fa parte del cast di Taratata della seconda puntata?

Nel corso della serata interverranno i seguenti artisti. Nel dettaglio parliamo: Alessandra Amoroso, Annalisa, Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio. Poi ancora Giuliano Sangiorgi e i Negramaro e Luca Carboni.

Ospite speciale della serata anche Edoardo Leo.

Taratata: la scaletta della seconda puntata

Viste le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di Taratata ecco la scaletta.

In apertura una super band che sulle note di “The Ecstasy of Gold” di Ennio Morricone composta da Emanuele “Lele” Spedicato, Federico Poggipollini, Daniel Bestonzo, Giovanni Pastorino e Dario Panza, regalerà grandi emozioni.

In seguito il palco passerà nelle mani di Annalisa sulle note di Sinceramente, Esibizionista, una cover pazzesca di Sweet Dreams degli Eurythmics, che aveva proposto insieme a La Rappresentante di Lista a Sanremo 2024.

Annalisa poi su palco di Taratata condividerà il palco con Giuliano Sangiorgi sulle note di Bellissima e poi con Gigi D’Alessio con il brano Annaré. In seguito il cantautore proporrà vari classici come Un nuovo bacio e Non dirgli mai. Poi ancora la cover di ‘O Sarracino di Renato Carosone e un bell’omaggio a Claudio Baglioni sulle note di Avrai.

Poi il tutto proseguirà con i Negramaro, che riporteranno in auge successi come Mentre tutto scorre ed Estate. A seguire con Annalisa canteranno La prima volta e poi Meraviglioso di Domenico Modugno.

Altro momento emozionante vedrà Luca Carboni, Fiorella Mannoia e Giuliano Sangiorgi sulle note di Farfallina, oltre a proporre alcuni dei grandi successi del cantautore da Mare Mare a Fisico Bestiale e e l’omaggio a Lucio Dalla con Quale allegria.

La puntata di Taratata, come riferiscono le anticipazioni, vedrà tra gli ospiti Alessandra Amoroso. La cantante interpreterà Vivere a colori, Fino a qui, Serenata e Cose stupide. Poi omaggio Mina con la cover di Amor mio. Poi sarà affiancata da Paolo Bonolis per una versione di Stand by me, la canzone di Ben E. King, amatissima dal conduttore.

A chiudere Fiorella Mannoia con Sally, Eroi, poi due omaggi a Ivano Fossati con C’è tempo e Pino Daniele con Sulo pe’ parlà. A unirsi alla cantante si vedranno poi Alessandra Amoroso e Annalisa sulle note di Bocca di rosa di Fabrizio De Andrè.

Come detto, nel corso della serata di Taratata, ci sarà anche un intervento dell’attore Edoardo Leo.

Dove vedere in TV e streaming

Ora che abbiamo tutti gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta di Taratata dove si può vedere in TV e in streaming la seconda puntata?

Sia Canale 5 che Mediaset Infinity sono i mezzi a disposizione per poter vedere l’appuntamento in onda questa sera con Paolo Bonolis.

Ricordiamo che la puntata ha inizio intorno alle 21:55 circa.

