Da una segnalazione di alcuni utenti in rete è diventato virale un video estratto dalla diretta del TG5: un gatto ha “invaso” lo studio spuntando all’improvviso nell’inquadratura. E no, non si tratta di intelligenza artificiale!

Un gatto al TG5 durante la diretta

Il telegiornale di oggi su Canale 5 ci ha regalato un momento davvero esilarante. Durante la diretta delle 13:00 condotta da Domitilla Savignoni è successo qualcosa che non è passato inosservato. Al TG5 un gatto ha infatti invaso lo studio, durante i titoli di coda.

Poco dopo il piccolo break pubblicitario lanciato dalla conduttrice, infatti, si è tornati in studio per le ultime notizie. La giornalista ha fatto sapere ai telespettatori che in quel momento non erano presenti aggiornamenti e dunque ha dato appuntamento alle prossime edizioni.

Come spesso accade in queste circostanze, l’inquadratura si è allargata e dall’immagine della conduttrice a mezzo busto, ci siamo ritrovato a vedere una panoramica dello studio. Ed è qui il gatto ha fatto il suo ingresso al TG5. Dalla parte a destra in basso dello schermo, infatti, si è notato un micio tutto nero, avanzare verso la presentatrice.

Quest’ultima come potete vedere, forse accorgendosi della sua presenza, ha guardato verso il lato dello studio, quasi spiazzata dal trovarsi davanti il felino.

Quando si dice: il bello della diretta!

Il video del gatto al TG5

Il gatto è entrato in studio per constatare che non ci fossero nuovi aggiornamenti #TG5 pic.twitter.com/Gc5EWLbv0v — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) February 16, 2026

Il video del gatto diventa virale, ma non è intelligenza artificiale

Molti utenti in rete nel vedere questa scena diventata virale hanno pensato si trattasse di intelligenza artificiale. Ma no, vi assicuriamo che è tutto vero.

A testimoniare che non si tratta di un video realizzato appositamente per far parlare e creare comunque chiacchiere sul web, c’è la diretta presente su Mediaset Infinity.

Siamo andati a verificare personalmente e negli ultimi secondi di diretta (QUI PER VERIFICARE VOI STESSI), effettivamente, nello studio spunta fuori un gatto al TG5, che si dirige verso la conduttrice, in quel momento seduta e che, accortasi della sua presenza, si guarda intorno.

Insomma la scena ha sicuramente fatto divertire gli utenti sui social e il filmato ha già creato i primi meme in rete.

