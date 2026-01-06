Serviva un pezzo forte per spodestare Taylor Swift dal primo posto in classifica! Ebbene Joe Keery, conosciuto come Steve Harrington di Stranger Things, è riuscito in questa impresa.

Joe Jeery super Taylor Swift in classifica!

Joe Keery, noto per il suo ruolo di Steve in Stranger Things, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera musicale. L’attore e musicista ha scalato la Top 50 Globale di Spotify con il suo brano “End of Beginning”. La canzone, che ha raccolto oltre 7 milioni di ascolti nelle ultime 24 ore, ha conquistato la prima posizione della classifica, superando il lungo predominio di Taylor Swift con il suo singolo “The Fate of Ophelia”.

Questo risultato segna un momento importante per il cantante, che negli ultimi anni ha deciso di alternare la sua carriera da attore con quella musicale, sotto il nome di Djo. Il singolo “End of Beginning” fonde sonorità pop-rock con influenze psichedeliche e sintetizzatori vintage, dimostrando la capacità di Joe Keery di creare un sound originale e distintivo.

Il successo dell’artista di Stranger Things

Il sorpasso a Taylor Swift non è solo un fatto numerico, ma anche un segno di come la carriera musicale di Joe Keery stia decollando a livello internazionale, ampliando il suo pubblico oltre quello di Stranger Things.

Non solo la canzone, ma anche il videoclip di “End of Beginning” ha attirato molta attenzione. Questo dettaglio ha contribuito a rafforzare la personalità artistica di Djo, portandolo alla ribalta come uno degli artisti più promettenti della scena musicale contemporanea.

In pochi mesi, Joe Keery ha guadagnato una posizione di rilievo nella musica mondiale, riuscendo a compensare la recitazione al cantautorato. La sua ascesa nelle classifiche dimostra che la musica e la televisione possono davvero andare di pari passo, creando nuove opportunità.

