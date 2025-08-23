Arriva una brutta notizia. L’assistente alla regia di Emily in Paris 5, è morto per un malore sul set veneziano durante le riprese dell’amatissima serie televisiva presto in uscita su Netflix. Le registrazioni, dato l’accaduto, sono state sospese per il momento, in attesa di nuove indicazioni.

Emily in Paris, morto l’assistente alla regia

Una tragedia ha colpito il set a Venezia della serie Emily in Paris 5, dove l’assistente alla regia è morto improvvisamente durante le riprese. Il malore pare sia avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 21 agosto 2025, all’interno del suggestivo Hotel Danieli. Si tratta di una delle location scelte per la nuova stagione dell’amato e seguitissimo show in onda sulla piattaforma di Netflix.

Secondo le prime ricostruzioni emerse e quanto trapelato dalla stampa, l’addetto ai lavori avrebbe accusato un malore proprio mentre si girava l’ultima scena della giornata. Per quanto i soccorsi abbiano fatto in modo di intervenire nell’immediato e abbiano fatto il possibile con la speranza di salvarlo, purtroppo, l’assistente alla regia non ce l’ha fatta.

In seguito a quanto accaduto, le riprese della serie sono state momentaneamente sospese. La produzione, che aveva pianificato le riprese veneziane dal 15 al 25 agosto, ha fermato tutto in segno di rispetto. Il tutto ovviamente anche per lo choc che ha arrecato una notizia del genere. Rimane invece attiva la promozione della nuova stagione, con le prime immagini ufficiali già diffuse. La data di uscita confermata per il 18 dicembre 2025 su Netflix.

La notizia e questa morte improvvisa ha ovviamente sconvolto non solo il team della serie, ma anche il mondo dello spettacolo, che ha voluto rendere omaggio a un professionista apprezzato per discrezione e passione.

Novella2000.it, Novella 2000 e tutta la redazione si stringono con affetto intorno alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene.