1 Giunge qualche spoiler in attesa della seconda puntata di Temptation Island 2020: una fidanzata vuole lasciare il villaggio?

Mancano ormai poche ore alla seconda e attesissima puntata di Temptation Island 2020, dopo lo strepitoso successo del primo appuntamento. Intanto, come di consueto, giungono alcuni succosi spoiler, che fanno così da apri pista a ciò che andremo a vedere domani sera. Pare infatti che una fidanzata, vale a dire Annamaria si sia decisa a far la valigia e determinata a lasciare il villaggio dell’Is Morus Relais. Questo preannuncia che potrebbe esserci un falò di confronto immediato con il fidanzato Antonio Martello. Il tutto a seguito di quello tra Alessandro Medici (è stato lui a chiederlo) e Sofia. Cosa succederà?

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 5: una protagonista di Temptation Island 2020 opinionista del reality?

Dagli account ufficiali di Temptation Island 2020 stanno arrivando i primi indizi in merito alla seconda puntata, che si preannuncia già elettrizzante e ricca di colpi di scena. Da quel che vediamo infatti Annamaria è stata immortalata nella stanza da letto, furiosa probabilmente dopo essere stata chiamata in una sorta di confessionale chiamato pinnetto (in sardo pinnettu) ed aver visto alcune immagini che potrebbero non esserle piaciute. Annamaria dal video, fin dai primi secondi, è parsa piuttosto nervosa, e nel mentre che raccoglie le sue cose per rimetterle nella valigia e fare ritorno a casa, piange.

Dallo spoiler di Temptation Island 2020 si vedono tutte le altre fidanzate, a partire da Antonella Elia, che cercano di calmare Annamaria e di farla ragionare, ma probabilmente con scarsi risultati. Che avrà combinato Antonio? Intanto dalla pagina ufficiale del reality si apprende:

“Nel villaggio delle fidanzate Annamaria in lacrime decide di fare la valigia… Chiederà il falò di confronto? Tutti sintonizzati domani in prima serata su Canale 5”.

Ed ecco qui il video che mostra ciò che vi abbiamo appena narrato. Un’altra coppia rischia di lasciate anzitempo Temptation Island 2020?

Ancora non ci è dato sapere cosa è realmente accaduto a Temptation Island 2020. E soprattutto cosa abbia fatto così tanto arrabbiare Annamaria a voler lasciare il villaggio e chiedere, quasi certamente, il falò di confronto immediato. Antonio come risponderà nel caso dovesse verificarsi un episodio simile? Intanto altri rumor arrivano su un’altra discussa coppia del reality. Ecco di chi si tratta…