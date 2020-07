A seguito dell’avventura a Temptation Island 2020 oggi Sofia e Alessandro si sono lasciati o stanno ancora insieme? Ecco tutte le news su chi è la coppia e il percorso fatto all’interno del reality show di Canale 5.

Sofia e Alessandro: chi è la coppia di Temptation Island 2020

C’è grande attesa per il debutto di Temptation Island 2020 su Canale 5. Il reality ha come data d’inizio il 2 luglio e ha promesso, fin dalle clip di presentazione, tanta curiosità per i partecipanti. Come ben sappiamo questa sarà una particolare edizione per via del Coronavirus che ha colpito anche il nostro Paese. Come assicurato però da Filippo Bisciglia sono state prese tutte le misure di sicurezza possibili, per far in modo che non ci siano intoppi e ha rivelato le prime gelosie. Intanto abbiamo avuto modo di cogliere alcune informazioni sui protagonisti. Conosciamo meglio chi è la coppia formata da Sofia e Alessandro.

Dalle prime informazioni che abbiamo captato, Sofia ha 30 anni. L’età di Alessandro invece è di 47 anni. La coppia sta insieme da 4 anni e mezzo circa e i due si sono innamorati follemente fin da subito. Peccato però che con il trascorrere del tempo siano iniziati i primi problemi, che hanno portato a continui tira e molla nel corso della loro frequentazione. Una situazione non di certo semplice, come analizzato dalla stessa fidanzata nella clip iniziale:

“Sono Sofia, ho 30 anni e sto con Alessandro da circa 4 anni e mezzo. Tra me e lui è nata veramente a mille. Dopo di che sono iniziati i nostri tira e molla. Siamo qui per capire se il nostro rapporto può riconquistare fiducia e quindi che non sia un amore malato”.

A far da eco alle dichiarazioni di Sofia, prima dell’avvio di Temptation Island 2020 è stato Alessandro, che ha spiegato, in linea generale qual è il loro rapporto, che fin da subito è stato presentato come complesso. Ecco cos’ha detto lui a differenza della sua fidanzata:

“Io mi sono innamorato subito perché ha gli occhi più belli del mondo. Purtroppo per sei mesi lei ha frequentato un’altra persona, mentre stava ancora con me. Siamo qui a Temptation Island 2020 perché per lei è senza dubbio l’ultima spiaggia e vedere che persona è lei e se è quella di cui mi sono innamorato”.

Ecco qui anche le dichiarazioni della coppia composta da Sofia e Alessandro nel promo mandato in onda su Canale 5, prima dell’avvio di Temptation Island 2020…

https://www.instagram.com/p/CBypM_zo475/

In tanti si chiedono però se Sofia e Alessandro oggi si sono lasciati. Chissà se saranno riusciti a superare le varie problematiche della loro relazione e sono ancora una coppia. Temptation Island 2020 cosa avrà riservato ai due fidanzati?

Sofia e Alessandro oggi: si sono lasciati? Il percorso a Temptation Island 2020

Ovviamente la curiosità per scoprire come si è evoluto il percorso di Sofia e Alessandro all’interno di Temptation Island 2020 è davvero tanta. La coppia sarà stata in grado di superare le varie difficoltà elencate nella clip di presentazione, prima di approdare nei villaggi? Si sono lasciati o stanno ancora insieme?

Ad oggi è ancora troppo prematuro parlarne, dato che non trapelano news in merito al percorso di tutti i protagonisti del reality delle tentazioni e dunque restano grandi punti di domanda. C’è da dire, però, che dalle prime impressioni, da ambo le parti servirà una grande forza di volontà. Ma mentre Sofia ha fatto un discorso più generale, Alessandro, invece, è stato decisamente il più risoluto della coppia e ha dato più responsabilità, se così si può dire, alla sua fidanzata, rea di aver avuto una frequentazione durante uno dei loro periodi di crisi.

Insomma fin da subito la coppia ci presenta una situazione particolarmente delicata che non sarà così facile da gestire, specie a causa della presenza dei tentatori e tentatrici.

Attendiamo dunque informazioni più approfondite nei prossimi giorni per capire se la coppia composta da Alessandro e Sofia si è lasciata dopo Temptation Island 2020, oppure se i due sono riusciti a superare e cancellare gli errori fatti. Avranno riconquistato il cuore l’uno dell’altra?

Tutte le coppie di Temptation Island

Ecco tutte le coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2020, di cui due formate da Vip. Vediamo di chi si tratta:

Novella 2000 © riproduzione riservata.