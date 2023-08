NEWS

Nicolò Figini | 4 Agosto 2023

Andiamo a scoprire che lavoro fa Francesca Sorrenti, ex concorrente di Temptation Island 2023

Francesca Sorrentino è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2023. Ha preso parte a questa esperienza insieme al fidanzato Manuel Maura. I due, dopo il falò di confronto, hanno deciso di uscire separatamente dal programma e hanno confermato l’idea anche in seguito.

Poco tempo dopo, inoltre, la ragazza è tornata sui social parlando del viaggio nei sentimenti che ha avuto l’occasione di vivere. Ha menzionato anche tutte le persone che ha conosciuto nel suo tragitto e che le sono state vicine nei momenti più difficili. Poi ha continuato:

“Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio, perché nel bene e nel male, è una persona a cui ho voluto e voglio bene. Una storia può finire, ma bisogna avere rispetto, non servono attacchi mediatici e offese. Vi invito a fare altrettanto.

Ringrazio anche chi ha cercato di sporcare il mio percorso, dicendo cattiverie, cercando di mettersi in mostra per fuggire dalla banalità della vita che conduce. Potrei replicare a ogni singola cosa che ho letto, ma purtroppo la compassione che provo per voi supera persino l’invidia che avete dimostrato”.

Ma vi siete mai chiesti o sapete che lavoro fa Francesca Sorrentino di Temptation Island 2023? La risposta ve la diamo noi. L’ex concorrente del reality è un tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento.

No è la prima volta che parliamo dell’occupazione di uno dei concorrenti della trasmissione. Nei giorni precedenti, inoltre, abbiamo scoperto anche che lavoro fa Mirko Brunetti. In questo caso, insieme alla sua famiglia il ragazzo gestisce una pizzeria.

Seguiteci per molte altre news.