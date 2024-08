Molto prima di quanto crediate tornerà una nuova edizione di Temptation Island 2024. Scopriamo insieme dunque quando inizia, quante sono le puntate e le coppie che prenderanno parte al programma, così come e dove vederlo in TV e streaming.

Temptation Island quando inizia?

Quando inizia e quando finisce Temptation Island 2024? Settembre è il mese scelto per la nuova edizione del reality delle tentazioni. Si vocifera che la trasmissione prenderà il via il martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 (fonte: Il Vicolo delle News).

Se così dovesse essere (è tutto da confermare), le registrazioni dovrebbero cominciare durante le ultime settimane del mese di agosto. Si parla del 23 agosto.

Un cambio che potrebbe giungere per il fitto calendario di impegni, con il ritorno del Grande Fratello e non solo.

Non sappiamo se è previsto “Temptation Island e poi“, che ci darà modo di scoprire come si è concluso il percorso delle coppie un mese dopo la fine del programma. Sicuramente verrà svelato il destino di ognuno di loro, ma è da capire se i video saranno caricati in streaming o ci sarà una puntata speciale.

Le puntate

Quante puntate vedremo? Si vocifera che ci saranno sei puntate, così come accaduto per l’ultima edizione.

A che ora inizia Temptation? Come di consueto l’orario previsto è intorno alle 21:30.

Location

In che località viene girato Temptation Island? Ancora una volta la location scelta per il programma è Santa Margherita di Pula, presso l’Is Morus Relais.

Conduttore: chi conduce Temptation

Chi sarà a condurre? È stato già scelto chi conduce anche la versione “autunnale” della trasmissione televisiva. Parliamo di Filippo Bisciglia! Sarà a ancora una volta lui il conduttore e voce narrante del programma, con il compito di guidare le coppie verso la scelta: continuare la propria storia d’amore o voltare pagina.

Le coppie di Temptation Island 2024

Chi sono quindi le coppie di Temptation Island? Dopo aver scoperto chi è Alessia e chi è Lino, così come tutti gli altri protagonisti della passata stagione, è tempo di conoscere i nuovi volti del programma.

Ora non sappiamo chi sono le coppie (potrebbero essere sei o sette), ma non appena avremo informazioni certe non esiteremo di certo a informarvi. Al momento, così come nella passata stagione, non vi è alcuna squalifica per le coppie di Temptation Island 2024.

A loro si aggiungeranno anche tentatori e tentatrici.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Concludiamo infine con TV e streaming che ci permettono di vedere Temptation Island. Il reality televisivo si può seguire in TV su Canale 5, ma c’è anche la possibilità di usufruire di altri due importanti mezzi come Mediaset Infinity e Witty TV.

Le due piattaforme manderanno in onda in contemporanea o in un secondo momento (se preferite) le puntate intere di Temptation Island. Ricordiamo appunto che chi non avesse modo può sempre recuperarle, così come i singoli video di ogni episodio trasmesso. Non mancheranno ovviamente i contenuti esclusivi.