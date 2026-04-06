L’attesa per Temptation Island 2026 è già alta, complice il forte seguito che il reality continua a registrare ogni estate su Canale 5. Il programma, prodotto da Maria De Filippi, torna con il suo format consolidato fatto di coppie, tentatori e prove sentimentali, attirando curiosità sia sulla possibile location sia sulle modalità di partecipazione. Anche senza conferme ufficiali definitive, l’interesse del pubblico e le candidature ai casting sono già in crescita.

Attesa e interesse per la nuova edizione di Temptation Island 2026

Il ritorno di Temptation Island 2026 sta già generando grande curiosità tra il pubblico di Canale 5. Il reality, prodotto da Maria De Filippi, continua a essere uno degli appuntamenti estivi più seguiti, grazie alla sua formula ormai consolidata. Nonostante manchino ancora comunicazioni ufficiali definitive da parte di Mediaset, si prevede che la messa in onda avverrà, come da tradizione, all’inizio della stagione estiva. Nel frattempo, si moltiplicano indiscrezioni sulla location e sulle dinamiche della nuova edizione, alimentando l’hype attorno al programma.

Come funzionano i casting e le candidature per Temptation Island 2026

Le selezioni per partecipare a Temptation Island sono aperte e seguono un iter ben definito. Tutto inizia con la candidatura online, accessibile attraverso i canali ufficiali collegati alla piattaforma WittyTV. Possono candidarsi sia coppie che single interessati a ricoprire il ruolo di tentatori e tentatrici. Dopo una prima valutazione, i profili ritenuti più interessanti vengono convocati per casting più approfonditi, che includono colloqui, test e incontri con gli autori. Solo una selezione ristretta arriva alla fase finale. Come riportato, il format si basa su “un viaggio nei sentimenti”, dove le coppie mettono alla prova la propria relazione vivendo separate per 21 giorni.

Il format resterà invariato anche per l’edizione 2026: coppie non sposate e senza figli convivono separatamente in un resort, entrando in contatto con single pronti a mettere alla prova la solidità dei loro legami. La partecipazione è riservata a maggiorenni e richiede relazioni stabili ma non formalizzate dal matrimonio. La piattaforma di riferimento raccoglie non solo le candidature, ma anche contenuti extra, anticipazioni e materiali legati alle varie trasmissioni prodotte dalla stessa casa di produzione, rendendo più semplice l’accesso alle informazioni e ai casting ufficiali.

Temptation Island 2026, dove si trova la location: cosa sappiamo

Negli ultimi anni il format ha cambiato scenario, lasciando la storica Sardegna per trasferirsi in Calabria. Anche per il 2026, pur in assenza di conferme ufficiali, è plausibile che la produzione resti nella stessa area. Tra le strutture più accreditate figura il Calalandrusa Beach & Nature Resort, un complesso situato lungo la costa ionica calabrese, caratterizzato da ambienti immersi nella natura e affacciati sul mare. Questa cornice si è già dimostrata ideale per le esigenze del programma, grazie a spazi separati, spiagge riservate e ambientazioni suggestive perfette per i falò e i momenti di confronto tra i partecipanti.