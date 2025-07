Lo sfogo di Alessio a Temptation Island ha lasciato di stucco. Ha ammesso di non sapere cosa prova per la fidanzata Sonia M. Poi il ragazzo ha svelato: “Le ho chiesto di sposarmi per gratitudine”.

Temptation, le forti parole di Alessio su Sonia

Non solo Valentina e Antonio, a Temptation Island anche Alessio e Sonia M sono partiti con il botto! Esattamente come avvenuto per la prima coppia, ancora una volta è stata Sonia a essere chiamata nel capanno e scoprire cosa ha detto di lei il suo fidanzato. E non ci è andato leggero, dato che ha ammesso per la prima volta di non sapere cosa prova:

“Il reale motivo io non so se la amo ancora o peggio ancora se non l’ho mai amata. Da qui a dire se la amo, non so dirlo con certezza. Lei mi ha dato autonomia e un metodo attraverso il quale rappresentare i miei sogni. Mi ha messo nella condizione di raggiungerlo. Ma negli anni forse ho confuso il sentimento di gratitudine con quello dell’amore. Gli ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine. Se fosse stato amore l’avrei realizzato. Voglio risolvere sta cosa perché sto male dentro. Mi sento triste e mi manca di provare emozioni forti. Sento che sto sprecando tempo”.

Sonia non appena ha sentito le parole del suo fidanzato, si è lasciata andare alle lacrime a Temptation Island, per poi sfogarsi duramente contro di lui:

“Sta facendo una figura di me**a. Vive a casa mia, gli ho dato tutti. Ha chiamato lui, ma i dubbi li avevo anche io e ora vedo questo. Lui non è il simpaticone e allegrone. Lo conosco io. Sti problemi negli ultimi anni. Mi ha regalato l’anello? Ma chi te l’ha chiesto! Sta con me per comodità. Ha 40 anni! Io per lui faccio tutto. Fa la vittima che non è felice, ma trovati casa e comportati da uomo. Lo ammiro perché è l’unico che non ha sostegno dalla famiglia, ma l’ho aiutato io in tutto. Io gli ho fatto anche da mamma”.

Per lei poco dopo è arrivata un’altra chiamata nel capanno per Sonia M. La fidanzata di Temptation Island ha poi sentito dal suo ragazzo che il desiderio fisico è calato: “Quando vedo una donna che mi piace me la immagino e ci voglio fare l’amore e sento il desiderio. La ragazza che ho scelto, Arianna, mi piace, è giovane”.

L’espressione di Sonia M è tutta dire. È rimasta impietrita davanti al video con le parole del suo fidanzato. Le altre sue compagne, in particolare Valentina, l’hanno messa alle strette: “Ancora stai insieme a uno così? Sono parole pesanti”. Sonia si è detta sconcertata e si è sfogata con le sue compagne di viaggio. Cosa deciderà di fare?