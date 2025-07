In un video inedito mostrato a Valentina nel capanno, il fidanzato Antonio ha confidato alle telecamere di Temptation Island di essere anche disposto a cedere alla tentazione. E lei non l’ha presa affatto bene….

Valentina scopre le parole del fidanzato a Temptation Island

Temptation Island ha preso ufficialmente il via con la presentazione delle coppie. Una di quelle che hanno maggiormente attirato l’attenzione è quella formata da Valentina e Antonio, fidanzati da un anno ma con evidenti problemi nella loro relazione.

Non appena entrati nel villaggio di Temptation Island, Valentina è stata subito chiamata nel capanno ed è qui che ha visto le immagini inedite del suo fidanzato Antonio. Lui evidentemente gasato da questa avventura, ha subito detto:

“Avendo sempre la stessa ragazza davanti agli occhi mi viene spontaneo guardarne altre. Tosta non cadere in tentazione, che per me è facile. La ragazza che mi ha colpito è quella che ho scelto ma anche un’altra. Mi colpiscono le ragazze che hanno un bel sedere. Eh la carne è carne. Può scattare qualcosa. A me fa sangue”.

Non è tardata ad arrivare la risposta della sua fidanzata. La reazione di Valentina di Temptation Island non è tardata ad arrivare:

“Tu non sei di certo Brad Pitt. Il problema è il tuo. E lui è debole… Cioè questo non mi vede per tre giorni e mi cornifica! Ma vedetelo.. Questo è malato di donne, ma io da casa lo caccio. Questo è venuto a farsi la storia, me lo sentivo”.

Dopo avere visto queste immagini Valentina si è sfogata sostenendo di avere affrontato un anno di corna: “Lui è un made in China. Fake. Lui con l’ex non faceva sto ragionamento. Lui di me non è innamorato ma ci sta solo perché non paga nulla, lui si è scollato tutte le spese. Uscito da qui deve cercarsi casa. Io sono innamorata e gli ho sempre perdonato le corna”.

Valentina è stata piuttosto lapidaria e sembra determinata nel portare avanti le sue motivazioni a Temptation Island.