Il fidanzato Simone si è messo a competere con un tentatore per decidere chi fosse il più muscoloso tra loro

La prima puntata di Temptation Island è carica di avvenimenti e non poteva mancare anche una inaspettata sfida tra un fidanzato e un tentatore. Ecco tutto ciò che è successo.

La sfida a Temptation Island

Il 3 luglio 2025 Filippo Bisciglia ha presentato a tutta Italia i concorrenti di Temptation Island. Le coppie si sono raccontate e poi hanno scelto i tentatori e le tentatrici che vedremo nel corso delle prossime settimane in TV in prima serata.

Oltre a Flavio, il single che ha colpito ogni fidanzata e anche il popolo del web per il suo fisico e la sua bellezza, anche un momento che ha come protagonista uno dei fidanzati e ha già lasciato il segno in questa edizione.

Dopo se Sonia B ha scelto Salvatore come compagno di avventure Filippo ha commentato: “Comunque stanno bene i ragazzi, eh“. Simone, il compagno della ragazza, ha risposto con sicurezza: “Anche io“. Il conduttore lo ha invitato a togliersi la maglia per fare vedere il proprio fisico e dopo un attimo di esitazione lo ha fatto.

LEGGI ANCHE: Vi presentiamo il tentatore Flavio, che ha conquistato tutte (ma proprio tutte) le fidanzate

“Gareggia qualcuno di voi?“, ha domandato Simone e uno dei tentatori di Temptation Island ha alzato la mano. “Ti mancano ancora venti chili“, ha detto poco colpito il fidanzato prima di proporgli di fare delle pose. Ha ammesso che ha un bel fisico ma è rimasto convinto della sua opinione, ovvero di averne uno migliore. A voi chi piace di più?