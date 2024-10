La resa dei conti finale tra Alfonso e Federica a Temptation Island è finalmente arrivata! Ma stanno ancora insieme dopo la fine del programma o si sono lasciati? Non ci resta che leggere l’articolo per scoprire com’è andata e se oggi, a un mese dalla fine del programma, la loro storia prosegue oppure no.

Il percorso a Temptation Island di Alfonso e Federica

A Temptation Island tra le coppie di questa edizione abbiamo conosciuto Alfonso D’Apice e Federica Petagna, 25 e 20 anni a testa. Stanno insieme da 8 anni e da un anno sono andati a convivere. Ma non mancano difficoltà di coppia.

A scrivere al programma è stata la ragazza che reputa il suo fidanzato troppo geloso. Lei in una clip ha raccontato di non avere la possibilità di uscire con le sue amiche e ci sono degli evidenti problemi di fiducia.

Quando Alfonso ha visto Federica approcciarsi ai single e in particolare a Stefano, ha mostrato molto fastidio. Lei ha ammesso di sentirsi libera di vivere la sua vita. Guardando i filmati Alfonso, invece, ha detto di non riconoscerla più.

Durante il percorso a Temptation Island Alfonso e Federica si sono messi in gioco. Lei è uscita più volte e si è approcciata a Stefano. Tra loro è nato un bel rapporto, che ha mandato in crisi Alfonso. Lei invece spesso non ha nascosto le lacrime.

Dall’altra parte invece Federica ha visto il suo fidanzato Alfonso divertirsi con la single Silvy. Tra loro c’è stato uno scambio di confidenze in codice e lei ha rivelato tutto alle altre tentatrici. È emerso che lui sia geloso di lei. Federica ne è rimasta piuttosto spiazzata. Al contempo però Federica non si è preclusa la conoscenza con Stefano. Tra con il trascorrere delle settimana è nata una bella complicità.

Come finirà tra loro?

Il falò di confronto a Temptation Island

Nell’ultima puntata del 22 ottobre di Temptation Island abbiamo assistito finalmente al falò di confronto tra Alfonso e Federica. Questo ci ha permesso dunque di scoprire la decisione presa dalla coppia al termine del loro percorso.

Alfonso e Federica oggi stanno ancora insieme?

Oggi Alfonso e Federica di Temptation Island stanno ancora insieme? È questa la domanda più gettonata tra il pubblico.

In questo momento non siamo ancora in grado di informarvi anche se, segnalazioni sulla coppia ne sono giunte diverse e affermavano tutte di una possibile fine di relazione.

Ma stasera scopriremo tutto! (IN AGGIORNAMENTO)

Alfonso e Federica un mese dopo

Sempre durante l’ultima puntata ci è stato svelato se un mese dopo dalla fine di Temptation Island, Alfonso e Federica sono ancora una coppia.

Sebbene sul web siano spesso spuntate indicazioni su un profilo social di coppia e la possibile rottura tra loro. Le segnalazioni sono arrivate frequenti a riguardo, si è persino detto che lei frequentasse un tentatore. Ma cosa è successo effettivamente?

(IN AGGIORNAMENTO)

