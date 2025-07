Questa sera parte su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Poco fa però i canali social del reality show hanno pubblicato un’anteprima su una coppia che sembrerebbe essere già ai ferri corti.

L’anteprima della prima puntata di Temptation Island

Tutto è pronto per la partenza della nuova edizione di Temptation Island e proprio stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata del reality show. Sette le coppie che quest’anno partiranno per un viaggio nei sentimenti e come al solito ne vedremo di belle. Non tutti i protagonisti infatti torneranno a casa insieme e di certo non mancheranno tanti colpi di scena. In attesa di scoprire cosa succederà, poco fa i canali social della trasmissione hanno pubblicato un’anteprima di fuoco, che coinvolge in particolare una coppia, che sembrerebbe essere già ai ferri corti.

Parliamo di Valentina e Antonio, che come sappiamo grazie alla clip di presentazione sono fidanzati da un anno. Tra i due però ci sono già numerosi problemi, a causa di una bugia che il giovane uomo ha raccontato alla sua compagna. Antonio infatti ha avuto due relazioni parallelamente e quando la sua fidanzata è venuta a conoscenza della verità è scoppiato il caos. A oggi dunque Valentina non si fida più del suo uomo e per questo motivo ha deciso di partecipare al reality show.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, una fidanzata chiede il falò dopo soli due giorni

Ma cosa accadrà tra i due nel corso della prima puntata di Temptation Island? Dall’anteprima pubblicata dai canali social della trasmissione vediamo Valentina invenire contro Antonio mentre vede un video del suo fidanzato. A un tratto sentiamo la donna affermare furiosa: “Bello, ma tu non sei Brad Pitt, precisiamo”. Attualmente però non sappiamo cosa abbia scatenato la reazione di Valentina e cosa abbia visto sul suo compagno.

Il video spoiler intanto sta facendo già il giro del web e di certo sta alimentando la curiosità del pubblico. Ma come inizierà il viaggio nei sentimenti di Valentina e Antonio? Lo scopriremo stasera su Canale 5.