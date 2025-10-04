Dopo Temptation Island è di nuovo crisi tra Antonio e Valentina?

Aria di crisi tra Antonio e Valentina di Temptation Island: stando ai pettegolezzi lui avrebbe mentito alla sua compagna e sarebbe partito da solo. Cosa è emerso…

Crisi tra Antonio e Valentina di Temptation Island?

Possibile crisi tra Antonio Panico e Valentina Riccio, una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo settimane in cui sembrava andasse tutto a meraviglia con tanto di proposta di matrimonio e promesse in TV, qualcosa sembra essersi rotto. Almeno stando ai pettegolezzi. A lanciare l’indiscrezione è Lorenzo Pugnaloni, noto per la sua affidabilità nel mondo del gossip televisivo.

Tutto è cominciato con alcune storie Instagram pubblicate da Valentina, che hanno lasciato intendere un momento difficile tra i due. La giovane ha raccontato ai suoi follower di essere rimasta sorpresa dalla partenza improvvisa di Antonio per Milano. I due avrebbero dovuto partecipare insieme a un evento di lavoro, ma lui avrebbe deciso all’ultimo di partire da solo — senza darle spiegazioni, comunicandole solo che aveva già preso il treno.

Secondo quanto riportato da fonti vicine a Valentina, Antonio avrebbe evitato ogni contatto dopo la partenza. Valentina lo avrebbe accompagnato in stazione, ma da quel momento lui sarebbe sparito: niente risposte alle videochiamate, messaggi letti ma ignorati per ore. Solo alle 3 di notte, Antonio pare abbia fatto sapere di essere ospite da Rosario, suo amico ed ex volto di Temptation Island.

Il dettaglio che ha fatto traboccare il vaso? Antonio avrebbe detto a Valentina che Rosario non poteva ospitarla. Ma, contattato direttamente, Rosario avrebbe smentito tutto: “Non è vero, sarebbe potuta venire tranquillamente”. Questo ha fatto nascere forti sospetti in Valentina, che ora si sente ferita da tale comportamento.

E pensare che, dopo l’esperienza nel villaggio di Temptation Island, i due sembravano più uniti che mai. “La nostra relazione è più forte di prima”, dicevano. Ma ora quanto sta succedendo potrebbe riservare un altro clamoroso colpo di scena.

Al momento, nessuno dei due ha commentato pubblicamente la vicenda. I fan di Temptation Island però ora si pongono tante domande: che sia solo un malinteso o l’inizio di una vera crisi?