Una nota attrice che ha partecipato a Temptation Island qualche anno fa ha rivelato un inedito retroscena sul programma. Ecco cosa succede quando le coppie escono separate dal reality dopo il falò di confronto anticipato.

Il retroscena su Temptation Island

La corrente edizione di Temptation Island sta riscuotendo già moltissimo successo e una coppia si è già separata, più o meno. Quando Alessio non si è voluto presentare al falò di confronto anticipato su richiesta di Sonia M, quest’ultima ha deciso di abbandonare il programma e il fidanzato ha dovuto interrompere il suo percorso.

Come abbiamo visto già dalle anticipazioni il loro percorso non è finito perché Sonia M è rimasta nel villaggio, su richiesta delle altre concorrenti, e Alessio è tornato per chiedere un nuovo confronto. Ma non è di questo che vogliamo parlarvi oggi, bensì di ciò che accade quando due fidanzati escono separatamente dopo il falò anticipato.

A rivelarlo è stata Nathaly Caldonazzo, che ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip insieme ad Andrea Ippoliti nel 2019. Queste le sue parole in un video pubblicato sui suoi social:

“Caro Alessio, tu non lo sai. Ma quando ti chiudono dentro quella stanza tu ci devi stare finché non finisce tutta Temptation Island. E i giorni non passano mai perché tu sei rinchiuso là dentro, non ti fanno vedere nessuno e ti fanno uscire trenta minuti al giorno con una guardia.

Ti portano solo colazione, pranzo e cena. Non hai telefonino, non hai televisore e puoi rischiare di impazzire. Oltre al dolore che ti porti dentro, al trauma, il non sapere se lei o lui sta da qualche parte con il tentatore o la tentatrice, tu non sai più niente. Nessuno ti tiene più al corrente. devi stare lì a soffrire”.

Voi lo sapevate?