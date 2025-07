Cosa sta succedendo tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex concorrenti di Temptation Island? Gira voce siano tornati insieme e sono stati avvistati in reciproca compagnia durante un evento. Ecco tutto quello che sappiamo.

Francesca e Manuel di nuovo insieme dopo Temptation Island?

Temptation Island ha accolto nel 2023 diverse coppie tra le quali compariva anche quella formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Purtroppo, a differenza di alcuni altri, il loro destino ha voluto che uscissero dal programma separati.

Nel corso del tempo alcuni rumor sostenevano che entrambi fossero ancora innamorati l’uno dell’altra ma quando Francesca è diventata tronista a Uomini e Donne qualcuno si è ricreduto. Tuttavia, oggi le cose sarebbero cambiate ancora una volta e il motivo sta in ben due segnalazioni.

La prima arriva dal profilo Instagram di DariaTVGossip, il quale ha rivelato di aver saputo che i due proverebbero ancora molto affetto a vicenda. A quanto pare lui avrebbe espresso anche la volontà di sposarla e non appena lei lo ha saputo avrebbe affermato di ricambiare i suoi sentimenti.

Ad avvalorare tutto ciò, come possiamo vedere qui sotto, anche una foto scattata al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, altri due protagonisti di quella edizione di Temptation Island. A quanto pare, Francesca e Manuel erano seduti l’uno accanto all’altra durante la cerimonia e pare si siano mostrato sorridenti tutto il tempo.

Manuel e Francesca di Temptation Island insieme al matrionio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Ovviamente la loro presenza non significa che siano tornati insieme ma che sono probabilmente in buoni rapporti. Staremo a vedere se loro stessi decideranno di spiegare al meglio la faccenda che li sta vedendo al centro dell’attenzione in queste ore.