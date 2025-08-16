Luciano Punzo ha chiesto la mano della sua fidanzata con una romantica proposta di matrimonio il giorno durante il giorno di Ferragosto. Il momento è stato condiviso su Instagram ed è subito diventato virale. L’ex tentatore di Temptation Island sembra ora pronto a costruire una famiglia lontano dal mondo televisivo.

La proposta di matrimonio dell’ex tentatore di Temptation Island

Ferragosto 2025 è diventato una data indimenticabile per Luciano Punzo, noto al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatore e, successivamente, al Grande Fratello. L’ex modello e personaggio televisivo ha deciso di fare il grande passo chiedendo la mano della sua compagna, Sharon Sarnelli.

La loro storia d’amore dura da circa due anni e, proprio durante la festività del 15 agosto, l’ex single di Temptation Island ha scelto di sorprendere Sharon con una proposta romantica che ha emozionato tutti. Il fatidico “Sì” non si è fatto attendere: Sharon ha accettato con entusiasmo, dando così il via a un nuovo capitolo nella loro vita insieme.

Il momento della proposta è stato condiviso dallo stesso Luciano sul suo profilo Instagram. Nel video, diventato virale in poche ore, si vede tutta la tenerezza e l’intensità del momento, con centinaia di follower che hanno invaso i commenti con auguri e messaggi di affetto per la coppia. Ecco il video postato dall’ex tentatore di Temptation Island…

Per Luciano, che in passato ha fatto parlare di sé anche per la relazione con Manuela Carriero, questo gesto rappresenta un guardare al futuro. Il desiderio di costruire qualcosa di bello e importante con la propria compagnia. Dopo le luci dei riflettori e le dinamiche televisive, sembra pronto a costruire qualcosa di più profondo e duraturo insieme a Sharon.

Ora fan e non sono curiosi di sapere di più sulle nozze: quando si svolgeranno? Dove sarà celebrato il matrimonio? Anche se i dettagli non sono ancora stati svelati Luciano Punzo di Temptation Island e la sua compagna sono pronti a regalare delle nuove e bellissime emozioni.