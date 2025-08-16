Dopo Temptation Island, Alessio e Sonia si sarebbero cancellati dall’albo degli avvocati

Dopo aver partecipato a Temptation Islan 2025, Alessio Loparco e Sonia Mattalia si sarebbero ufficialmente cancellati dall’Ordine degli Avvocati. Sono emersi anche i presunti motivi che li avrebbero spunti a fare questa scelta.

La scelta di Alessio e Sonia dopo Temptation Island

Per un motivo o per un altro i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono tra i personaggi più chiacchierati. Dagli avvistamenti alle indiscrezioni su presunti riavvicinamenti e non, molte delle notizia girano intorno a loro. E adesso dalla rivista Oggi pare giungerne una davvero clamorosa.

Dopo la loro partecipazione a Temptation Island 2025, Alessio Loparco e Sonia Mattalia avrebbero preso una decisione destinata a far discutere: cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati. A dare per primo l’indiscrezione, poco prima della penultima puntata del programma, era stato Dagospia. Ora, però, una nuova conferma da parte del settimanale Oggi. Stando a quanto si legge, pare che la cancellazione dall’albo sarebbe avvenuta il 12 giugno 2025, ben prima della messa in onda del reality show su Canale 5.

Il tempismo non è passato inosservato. Alcune fonti ipotizzano che la scelta sia legata a un possibile timore di sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine per la loro partecipazione televisiva, che avrebbe potuto compromettere l’immagine di serietà richiesta alla professione forense. Tuttavia, altre voci vicine alla coppia di Temptation Island parlano di una vera e propria svolta di vita: Alessio e Sonia starebbero cercando di lanciarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Un altro dettaglio significativo pare rafforzare questa ipotesi: secondo Oggi, Sonia avrebbe già rimosso la targa del suo studio legale e messo in vendita l’immobile. Un segnale forte che indicherebbe la volontà di chiudere con il passato e aprire un nuovo capitolo, magari nel mondo della TV.

Per il momento né Sonia né Alessio hanno proferito parola a riguardo e Novella2000.it resta disponibile per eventuali chiarimenti.