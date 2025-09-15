Stando a una recente indiscrezione giunta a Novella2000.it, un ex naufrago de L’Isola dei Famosi sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Ecco di chi si tratta….

Ex de L’Isola a Pechino Express

Non solo Grande Fratello e gossip! Secondo un’indiscrezione arrivata a Novella2000.it, uno dei volti che potremmo vedere nella prossima edizione di Pechino Express, il celebre reality on the road di Sky Uno, è quello di Jhonatan Mujica. Magari il nome potrebbe non suonare familiare ai più, ma i fan dei reality lo ricorderanno sicuramente: Mujica ha infatti già partecipato a L’Isola dei Famosi 2023, anche se per un tempo molto breve.

Il modello cileno era stato introdotto nel reality Mediaset come sfidante di Luca Vetrone, poi arrivato secondo nella competizione. Alla fine fu proprio Vetrone ad avere la meglio e Mujica fu costretto a lasciare il gioco quasi subito. Ma non si è dato per vinto: dopo l’esperienza italiana, Jhonatan ha preso parte anche al reality cileno Tierra Brava, anche se nemmeno lì è riuscito ad arrivare fino alla fine.

Ora però, pare che sia pronto a mettersi nuovamente in gioco – e in viaggio – con Pechino Express. Non si conosce ancora chi sarà il suo compagno (o compagna) di squadra, ma la sua partecipazione sembra ormai quasi certa. Una nuova occasione per mostrarsi al pubblico italiano, in una veste forse più autentica e duratura.

Jhonatan Mujica, tra i volti della prossima edizione di Pechino Express, è nato in Cile nel 1996, ma ha vissuto anche in Venezuela e Argentina, dove a 20 anni ha iniziato la sua carriera da modello, lasciando gli studi in medicina per seguire quello che lui stesso ha definito il sogno della “vida loca”. Trasferitosi in Italia, ha lavorato con marchi di alta moda come Dolce & Gabbana e Armani, sfilando sulle passerelle più prestigiose del mondo.

Molto seguito anche sui social, Mujica ha conquistato il pubblico con il suo fascino e la sua spontaneità. Ora non resta che scoprire se davvero sarà uno dei protagonisti della prossima, avventurosa edizione di Pechino Express. E soprattutto: chi sarà il suo compagno di viaggio?