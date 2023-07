NEWS

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

Temptation Island

Temptation Island, ex tentatrice svela il cachet

Nei giorni scorsi si è parlato a lungo del presunto cachet che dovrebbero percepire le coppie e il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. A lanciare le cifre è stato Dagospia, che ha spiegato dettagliatamente come dovrebbe avvenire il tutto. C’è da precisare, però, che non vi è mai stata conferma di ciò e per ora e si tratta di semplici indiscrezioni.

Ieri però sul web ha iniziato a circolare un video con protagonista un’ex protagonista di Temptation Island. Parliamo della tentatrice dell’ottava edizione Ilaria Gallozzi, che mediante un video di TikTok ha svelato un qualcosa di molto interessante, a seguito di una domanda posta dai sostenitori.

Tra i follower che chi ha chiesto con estrema curiosità (dato che mai si è saputo veramente) a Ilaria Gallozzi quale sia il cachet percepito dai single per partecipare a Temptation Island. Così come il loro compito di svolgere il proprio lavoro di seduzione nei confronti di fidanzati e fidanzate.

A tale domanda l’ex tentatrice di Temptation Island non si è tirata indietro. Ilaria ha sfatato così questo mito. Ecco cosa ha detto: “Ho visto un video in cui si dice che tentatori e tentatrici guadagna dal 1.800 ai 2.500 Euro al mese. In realtà non è così, perché vengono pagati giornalmente. Come molti di voi sanno la trasmissione è registrata, quindi molte cose non le mandano in onda”.

Proprio su questo punto fa riferimento all’eliminazione di tentatori e tentatrici da Temptation Island. Ogni 2/3 giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due di loro, per averci interagito poco: “Rimangono fino ai 21 giorni solo coloro che hanno instaurato un legame con i membri della coppia”.

Così alla fine del video l’ex protagonista di Temptation Island ha svelato: “Più o meno al giorno tentatori e tentatrici guadagnano dai 150 ai 200 Euro”.

Ho visto 5 minuti di sta roba e mi son bastati, ma per chi volesse fare un periodo da "tentatore", le cifre sono discrete e spiegano come gira il mondo#TemptationIsland https://t.co/sTSHryX6FH — Davide (@Davide_peacock) July 4, 2023

La cifra svelata da Ilaria Gallozzi ha sorpreso molti telespettatori di Temptation Island che, probabilmente si aspettavano cifre differenti!