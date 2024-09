Per ora nessun ritorno di fiamma per Alice Campello e Alvaro Morata, lei ha tolto le foto di coppia anche dal suo ufficio

Per i fan di Alice Campello e Alvaro Morata al momento non sembrano esserci speranze per un ritorno insieme. Le azioni dei due, infatti, parlano molto chiaro. A tal proposito lei di recente ha tolto la foto che aveva con il marito dal suo ufficio sostituendola con un’altra.

Niente più foto con Alvaro Morata, Alice Campello toglie tutto dal suo ufficio

Anche la storie d’amore più belle e amate dal pubblico purtroppo possono finire. Lo sanno bene i fan di Alice Campello e Alvaro Morato la cui rottura è stata una vera e propria doccia fredda in questa bollente estate 2024.

La fine della loro storia, fatta anche di un matrimonio e quattro figli, ha avuto un epilogo senza lieto fine. Anche se comunque ci sono state dichiarazioni in cui si capisce l’affetto e il rispetto reciproco che è rimasto. Molto diverso da altre storie concluse a colpi di frecciatine social reciproche e lotte in tribunale.

Forse questo affetto ha fatto sperare i fan in un ritorno per Alice Campello e Alvaro Morata. Magari avevano solo bisogno di allontanarsi per ritrovarsi. Ma purtroppo al momento sembra che i due siano sempre più lontani e quindi ci siano davvero poche speranze di una ripartenza.

E a far capire il sempre più allontanamento dei due c’è anche l’ultima azione di Alice Campello mostrata da lei stessa su Instagram. Dopo aver tolto le foto dai social, l’influencer ha “cancellato” l’ex marito anche dalla sua vita lavorativa. Infatti ha tolto una foto di coppia appesa e incorniciata nel suo ufficio e l’ha sostituita con un’altra in cui è ritratta solo lei.

L’influencer ha fondato un brand di make up e prodotti di bellezza di cui si occupa insieme a un team di collaboratori. E pochi giorni fa ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti per annunciare il suo ritorno in ufficio dopo le vacanze. Tra le foto si vede appunto lei intenta ad appendere un nuovo quadro al posto di un altro. Secondo alcune voci spagnole, prima in quella posizione ci sarebbe stata una foto con il marito, in particolare la copertina del settimanale Grazia che li ritraeva insieme.