Andrea Sanna | 5 Settembre 2023

Mirko Brunetti su Perla e Igor

La partecipazione a Temptation Island per Mirko Brunetti è stata tutto fuorché semplice. Ma non si sente assolutamente pentito, anzi. E su Instagram l’ha ribadito, ma è anche tornato a parlare della sua precedente compagna, spiegando cosa pensa di lei e della sua nuova love story.

Il ragazzo di Rieti infatti ha messo fine alla sua relazione con Perla Vatiero. Subito dopo, però, ne hanno avviato un’altra con i rispettivi tentatori: Greta Rossetti e Igor Zeetti.

Ancora oggi dopo la fine del programma, sia Mirko Brunetti che Perla Vatiero sembrano essere felici della loro “nuova vita” e sui social la raccontano con foto e video, ma anche mediante le domande dei loro supporter. Qualche curioso ieri ha pensato bene di mettere alle strette Mirko, porgendogli una domanda sulla sua ex fidanzata Perla.

Dato che quest’ultima si è espressa già sulla neo coppia formata da Mirko Brunetti e Greta Rossetti. La Vatiero ha spiegato come il suo ex sia cambiato nella relazione tanto da permettere alla compagna di rivedere una vecchia fiamma e trascorrerci del tempo. Ma Mirko in tutto ciò cosa pensa di Perla e del nuovo fidanzato Igor? È quello che un follower ha voluto sapere. Un quesito a cui proprio Mirko ha deciso di rispondere in maniera molto sbrigativa:

“Cosa penso di Perla e Igor? Che sono usciti insieme dal programma e che sono fidanzati”

La storia Instagram di Mirko Brunetti

Le parole di Mirko sul falò di confronto

Insomma, Mirko Brunetti non si è soffermato troppo sulla domanda e ha tagliato corto. Qualcun altro, sempre a proposito di Perla Vatiero, ha voluto sapere se, magari, avrebbe preferito cambiare qualcosa del falò a Temptation Island:

“Sì, Meno “guerra”. A un certo punto bisogna anche non dover mostrare per forza superiorità nel parlare. Soprattutto quando non c’è un carnefice. Sono iniziate due storie dopo quel falò”, ha ribadito Mirko.

Instagram stories – Mirko Brunetti

Perla Vatiero al momento non ha replicato alle parole del suo ex fidanzato. Deciderà di intervenire?