Chi è Igor Zeetti di Temptation Island 2023? Età e Instagram

Andrea Sanna | 12 Luglio 2023

Calciatore di professione, Igor Zeetti è uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Su di lui abbiamo trovato alcune curiosità, che vi riportiamo in questa scheda conoscitiva: dall’età alla vita privata e dove poterlo seguire su Instagram e social.

Nome e Cognome: Igor Zeetti

Data di nascita: 9 agosto 1995

Luogo di nascita: Roma

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Leone

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: calciatore

Fidanzata: Igor è single

Figli: Igor non ha figli

Tatuaggi: Igor non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @igor_zeetti

Igor Zeetti età, altezza e biografia

Dov’è nato e quanti anni ha Igor Zeetti di Temptation Island? Dalla sua biografia sappiamo che il tentatore è nato a Roma il 9 agosto 1995. L’età del ragazzo è di 27 anni.

Se vi state quindi chiedendo di che segno è Igor, il single è del segno zodiacale del Leone.

Conosciamo anche l’altezza. Igor è alto 1 metro e 90 centimetri.

Nella vita il ragazzo è un giovane calciatore, ma si rende utile anche nell’aiutare suo padre, il quale ha un’attività nel settore metalmeccanico. A giugno 2023 è tra i tentatori di Temptation Island.

La vita privata

Parlando invece della vita privata di Igor Zeetti sappiamo che ha due sorelle, Ilenia e Fabiola, ma niente di più.

Non sappiamo quindi se in passato ha o meno avuto qualche fidanzata. Oggi però dovrebbe essere single vista la sua presenza nel programma di Temptation Island come tentatore.

Di sé ha raccontato di definirsi una persona schietta, sincera e spontanea e ama lo sport.

Dove seguire Igor di Temptation Island: Instagram e social

Se volete restare in contatto con Igor Zeetti dovete seguirlo sui social. È presente con un profilo personale su Facebook, ma è possibile trovarlo anche su Instagram. Al momento quest’ultimo risulta privato, dunque non è possibile conoscere i contenuti pubblicati.

Deduciamo però che Igor Zeetti su Instagram posti diverse foto e video che riguardano la sua vita privata tra calcio e tempo libero.

Carriera

Come abbiamo già detto Igor Zeetti è un calciatore (difensore centrale per la precisione) e in questi anni di carriera ha vestito diverse maglie.

Dopo il debutto nelle giovanili del Cinecittà Bettini e Lazio, il tentatore di Temptation Island ha intrapreso il suo percorso nel mondo del pallone nel Foligno Under 17, per poi passare al Crotone Under 19 fino al trasferimento al Termoli.

Come dicevamo Igor ha militato in diversi club tra cui l’Anzio, il Chieti, il San Nicolò, l’Aprilia. Poi ancora ha avuto modo di mettersi in gioco nello Spoleto, Penne, Nereto e Castefidardo, poi al Montespaccato e al Frascati.

Dal profilo Trasfermarkt sappiamo che l’ultima squadra in cui ha avuto modo di prestare la sua esperienza è l’US Tolentino. Oggi Igor Zeetti è svincolato, dunque resta da capire se ci sarà per lui una nuova occasione calcistica.

Igor Zeetti a Temptation Island 2023

Dove si svolge Temptation Island 2023 e che giorno inizia? Il reality delle ha preso il via il 26 giugno e si svolge in Sardegna presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Il programma ruota intorno alle coppie che mettono alla prova il loro amore, ostacolato dalla presenza di tentatori e tentatrici. Tra i single troviamo Igor Zeetti.

Degli altri possiamo citare ancora Greta Rossetti, Benedetta Pascali e Lollo Di Curzio. Tra gli altri segnaliamo anche Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Le coppie di Temptation Island

Ma chi va a Temptation Island 2023 e chi sono i partecipanti? Nel programma troviamo fidanzati e fidanzate insoddisfatti della propria relazione che decidono, chiaramente, di dare un ultimatum al proprio partner e decidere così se proseguire la relazione o troncarla.

Queste le coppie che prendono parte alla nuova edizione di Temptation Island 2023:

Solo al termine della trasmissione scopriremo se le coppie usciranno insieme o separate.

Il percorso di Igor a Temptation Island 2023

Infine per quanto riguarda il percorso di Igor a Temptation Island possiamo dirvi che il ragazzo si è fatto notare da Perla, la quale sembra essersi avvicinata a lui durante un momento di sconforto.

La concorrente ha manifestato il suo disappunto verso Mirko, il suo fidanzato e nel corso delle puntate ha deciso di approfondire la conoscenza con il single Igor.

(IN AGGIORNAMENTO)