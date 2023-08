NEWS

27 Agosto 2023

Il pensiero di Perla Vatiero

Perla Vatiero a Temptation Island ha messo fine alla storia d’amore con Mirko Brunetti. Entrambi a loro volta hanno ritrovato il sorriso accanto ai tentatori Igor Zeetti e Greta Rossetti.

Proprio quest’ultima in questi giorni ha rivisto prima in compagnia di Mirko e poi in solitaria il suo ex Eugenio Colombo, che abbiamo conosciuto in passato per la sua esperienza a Uomini e Donne. Il fatto che Greta abbia incontrato la sua vecchia fiamma, nonostante siano amici, senza Brunetti, ha generato non poche polemiche sul web.

I fan di Temptation Island non hanno mancato l’occasione di domandare a Perla Vatiero cosa pensasse di tutto questo. La ragazza pare abbia ricevuto davvero tantissime domande a riguardo nel box delle domande e ha voluto rispondere una volta per tutte. L’utente in questione ha messo in particolare l’accento sulla mancata reazione da parte di Mirko Brunetti, il suo ex.

Ecco come ha risposto Perla Vatiero:

“Ragazzi rispondo una volta per tutte perché mi state chiedendo tutto questo cosa. Io penso che nella vita una persona non smetti mai di conoscerla. Nella vita tutto può cambiare ed evidentemente Mirko ha cambiato lati del suo carattere, perché sta facendo cose che prima non aveva mai fatto. Ognuno è libero di vivere i rapporti come meglio crede. Se a lui ora sta bene questa cosa, non vedo perché dovrebbe essere un problema per gli altri”, ha concluso Perla Vatiero.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Secondo la sua versione quindi Mirko Brunetti ora che è impegnato con Greta Rossetti avrebbe cambiato il suo modo di porsi nei confronti della ragazza che ha accanto e della stessa relazione. Un qualcosa che, come precisato da Perla Vatiero non sarebbe mai accaduto precedentemente.

Vedremo se Greta Rossetti deciderà di rispondere alle parole pronunciate da Perla e se lo stesso Mirko deciderà di dire la sua a tal proposito.