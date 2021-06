1 Lieta notizia per una coppia

La relazione tra Oronzo Carinola e Valentina De Biase a Temptation Island nel 2018 ha attirato l’attenzione dei telespettatori. A far discutere è stato anche il falò di confronto che ha spinto lei a concedergli una seconda chance, sebbene non abbia apprezzato alcuni suoi comportamenti. Sono passati degli anni e a quanto pare Valentina ha fatto bene a dare una possibilità ad Oronzo.

Oggi la storica coppia va d’amore e d’accordo e ha posto le basi solide per costruire una famiglia. È della giornata odierna, infatti, la notizia che la coppia è in dolce attesa. A rendere pubblico il tutto sono stati proprio gli ex protagonisti di Temptation Island. I due hanno pubblicato una foto in cui si mostrano emozionati e sorridenti mentre stringono tra le mani l’ecografia. Queste le parole di Oronzo su Instagram:

“Le emozioni più belle sono quelle che non riesci a spiegare…”

Ha scritto Carinola, seguito da Valentina:

“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda.

Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati.

Non vediamo l’ora di viverci pienamente questo nostro nuovo amore. Un amore e un legame che non avrà mai fine”.

Tanti volti noti, apprese queste parole dalla coppia di Temptation Island, hanno voluto congratularsi. Tra essi leggiamo Selvaggia Roma, ma anche l’ex gieffina Erica Piamonte o ancora Michael De Giorgio, Ida Platano, ma anche Andrea Celentano, Ursula Bennardo, Luigi Mastroianni e tanti altri. Tutti si sono uniti intorno alla coppia per festeggiare questo meraviglioso annuncio.

Noi di Novella 2000 e Novella2000.it ci congratuliamo con Oronzo e Valentina per questa bellissima notizia! Intanto proprio in queste ultime ore sono state annunciate le coppie della nuova edizione di Temptation Island…