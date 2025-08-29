Oggi Mediaset su Canale 5 ha lanciato il primo promo ufficiale della puntata speciale dedicata a Temptation Island, dove scopriremo cosa è successo alle coppie anche dopo l’appuntamento del “mese dopo”. Sono previste rivelazioni e retroscena inaspettati…

Temptation Island torna con uno speciale

Ora non ci sono più dubbi! Temptation Island fa il suo ritorno in TV e sarà davvero a brevissimo. Come già emerso da LorenzoPugnaloni.it, Dagospia e Fanpage.it, il reality delle tentazioni lo rivedremo nuovamente nel piccolo schermo con una puntata davvero molto speciale.

Sarà un modo come un altro, come già detto, di ripercorrere il percorso di tutte le coppie di quest’ultima edizione di Temptation Island, vedere chi sta ancora insieme e chi no e se ci sono state delle difficoltà.

Nel primo promo si sente: “Temptation Island vi aspetta con imperdibili novità, grandi sorprese e rivelazioni davvero inaspettate”. Nel filmato abbiamo visto le immagini dei protagonisti dell’ultima edizione e alcune frase pronunciate che creano grosse aspettative. Per adesso compare la dicitura “prossimamente”, quindi non è stato ancora precisato il giorno di messa in onda.

C’è da dire però che come già spiegato da LorenzoPugnaloni.it e Davide Maggio, le registrazioni sono previste tra il 7 e il 9 settembre, mentre la messa in onda avverrà nella settimana successiva (quindi tra il 15 e il 17). Questo ci darà così la possibilità di scoprire come si è evoluto il percorso delle coppie.

Peraltro come riportato da BlogTVItaliana.it dovrebbe ispirarsi al format spagnolo “El Debate de las Tentaciones”, una sorta di talk con i protagonisti, tra fidanzati, fidanzate e i single se necessario.

Dal promo mostrato sembra proprio che ci saranno delle grosse sorprese e che vedremo chiaramente cosa è accaduto ai protagonisti di Temptation Island dopo il loro viaggio nei sentimenti. Siete pronti a nuove emozioni.