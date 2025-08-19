Spuntano nuove indiscrezioni sullo speciale in onda a settembre. Stando ai rumor potrebbe prendere il nome di “Il Dibattito di Temptation Island”, ispirato al format spagnolo e registrato nello studio di Uomini e Donne.

In arrivo il Dibattito di Temptation Island?

Dopo il grande successo dell’ultima edizione di Temptation Island, come letto su Dagospia, LorenzoPugnaloni.it e Fanpage.it, potrebbe tornare a settembre con una puntata speciale dedicata ai protagonisti appena usciti dal programma. L’indiscrezione, che si è fatta largo ormai da giorni, è stata ripresa anche da BlogTvItaliana.it, e parla di un format che si ispirerebbe a quello già collaudato in Spagna con “El Debate de las Tentaciones”, la versione iberica del nostro programma. Ma cos’è e di cosa si tratta?

Nel format spagnolo, i fidanzati e le fidanzate tornano in studio dopo la fine del reality per raccontare cosa è cambiato nelle loro vite. Insieme a loro ci sono anche i single conosciuti durante l’esperienza nel villaggio. Il tutto arricchito da filmati inediti, commenti degli opinionisti e confronti spesso molto accesi. Tutto ciò ha funzionato alla grande in Spagna e che ora potrebbe essere riproposto anche in Italia con il titolo “Il Dibattito di Temptation Island”.

Secondo le indiscrezioni, lo speciale dovrebbe essere registrato nello studio di Uomini e Donne e guidato da Filippo Bisciglia, ormai volto storico del programma. Il format ricorderebbe un po’ le puntate “di aggiornamento” che Maria De Filippi ha già proposto, quando in studio le coppie ci hanno raccontato com’era andata una volta spente le telecamere.

Una scelta dettata anche dagli ascolti record dell’ultima stagione, ricca di colpi di scena: dalla scoperta della gravidanza di Sonia, ai tira e molla infiniti tra Alessio e Sonia e le loro scelte, fino ai presunti riavvicinamenti (seppur smentiti) tra Valerio e Sarah. E non manca neppure il gossip: questi coinvolgerebbero per esempio Lucia. Sembrava infatti essersi riavvicinata a Rosario, ma dopo Temptation Island pare che le cose stiano andando diversamente.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire come stanno andando davvero le cose tra i protagonisti del reality show.