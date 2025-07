Quest’anno le registrazioni di Temptation Island si sono spostate in Calabria, presso il resort Calandrusa, che si trova a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Ma sapete quanto costa alloggiare una settimana in questo meraviglioso villaggio? Ecco il prezzo.

Quanto costa alloggiare nel nuovo villaggio di Temptation Island

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 parte ufficialmente la nuova attesissima edizione di Temptation Island. Alla conduzione del reality show targato Maria De Filippi ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, che guiderà le sette coppie in un tortuoso viaggio nei sentimenti. Nel corso delle sei puntate non mancheranno i colpi di scena e le emozioni e di certo anche stavolta ne vedremo di belle. Non tutti sanno però che quest’anno, per la prima volta, il reality show ha lasciato la storica collocazione dell’Is Morus Relais in Sardegna e si è spostato in Calabria, presso il resort Calandrusa, che si trova a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Proprio in merito al nuovo villaggio Filippo in una recente intervista ha affermato:

“La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Ci sono nuovi dettagli bellissimi. Siamo stati accolti e si mangia benissimo”.

Ma cosa sappiamo sul nuovo villaggio che quest’anno ha ospitato le coppie di Temptation Island? Il resort è nato nel lontano 1975 come camping internazionale e poco a poco ha introdotto dei bungalow e camere deluxe con formula residence. A oggi il villaggio gode di diversi comfort, da una piscina olimpionica, a un solarium. Ma sapete quanto costa alloggiare in questo resort da sogno? Come si legge sul sito della struttura, le trattative si svolgono in maniera privata. Tuttavia, come riporta FanPage, si parla di oltre 1.600 euro a coppia alla settimana.

Il pubblico intanto attende con ansia la messa in onda della prima puntata, prevista su Canale 5 questa sera. Ma cosa accadrà quest’anno e come ci stupiranno le coppie? Non resta che attendere per scoprirlo.