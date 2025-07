Per la nuova edizione di Ballando con le Stelle Milly Carlucci starebbe puntando anche Flavio Insinna. Di recente infatti i due sarebbero stati avvistati insieme a pranzo in un ristorante romano.

Flavio Insinna nel cast di Ballando con le Stelle?

Pur mancando tre mesi alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in queste settimane la grande macchina del talent show è già in movimento. Milly Carlucci e tutta la sua squadra stanno infatti lavorando senza sosta alle prossime puntate della fortunata trasmissione di Rai 1 e sono alla ricerca del cast perfetto. Attualmente però la produzione non ha ancora confermato alcun nome. Tuttavia in rete non mancano numerose indiscrezioni sui possibili concorrenti del programma, che partirà a fine settembre.

Solo di recente la padrona di casa ha annunciato che, contrariamente alle voci che girano, Chiara Ferragni non farà parte del cast della nuova edizione. Pur essendoci stati contatti, pare che l’imprenditrice digitale non se la sia sentita di prendere parte al talent e le trattative si sono dunque interrotte. In queste ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, di recente Milly Carlucci sarebbe stata avvistata a pranzo in un ristorante romano insieme a Flavio Insinna. Pur non essendo stato rivelato il motivo dell’incontro, sui social i più ne sono certi: la conduttrice avrebbe messo gli occhi sul suo collega e lo vorrebbe nel cast di Ballando con le Stelle. Al momento tuttavia si tratta solo di indiscrezioni e non è chiaro cosa potrebbe accadere.

Di certo però se la Carlucci riuscisse a portare Insinna tra i concorrenti del talent show si tratterebbe di un vero colpaccio. Ma cosa succederà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.