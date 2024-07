Questa sera la puntata di Temptation Island ci aspetta con il gran finale. Ecco le prime immagini in anteprima dell’ultimo appuntamento!

Temptation Island, le prime immagini dell’ultima puntata

Stasera è la puntata della verità a Temptation Island, dove scopriremo cosa decideranno di fare la coppie del reality show. Usciranno insieme o separati? Questo pomeriggio sono emerse delle nuove anticipazioni e piccoli spoiler su quello che sarà il gran finale. Per adesso le coppie che abbiamo visto non hanno avuto troppa fortuna, questo perché hanno deciso tutti di interrompere la loro storia d’amore.

Ma ci sono altre tre coppie che avranno modo di mettersi l’una davanti all’altra e decidere cosa fare del proprio percorso. Dalle anticipazioni di Temptation Island sappiamo che Vittoria è andata totalmente in crisi nel momento in cui ha scoperto che il suo fidanzato ha chiesto il falò di confronto immediato. Tutto dopo la pericolosa vicinanza tra lei e il single Simone.

Ma non solo, perché nel pinnettu Martina è andata totalmente in crisi e si è sfogata in lacrime, dopo aver visto dei filmati del suo fidanzato Raul. Non conosciamo il contenuto, ma pare sia stata molto infastidita. Dall’altra parte anche Raul pare abbia avuto modo di visionare dei video, tanto da esclamare: “Grazie per questo pinnettu, stasera ti mangio”.

Sempre a tal proposito anche Jenny si è detta seccata per i modi di Tony a Temptation Island. Tra gli spoiler però abbiamo avuto anche un assaggio della reazione di Tony all’arrivo di Jenny durante il falò di confronto. Lui ha fatto una battuta: “Non ha portato i guantoni”.

Tanti piccoli assaggi e anticipazioni circa l’ultima attesissima puntata di questa sera di Temptation Island.

Le coppie di Temptation

In attesa di quello che succederà, rivediamo quali sono le coppie di questa edizione di Temptation e come si è concluso il loro percorso: