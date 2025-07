Rosario si è commosso profondamente durante il suo primo falò a Temptation Island, spiegando perché non se la sente ancora di convivere con Lucia. Un momento intenso che mostra tutta la sua fragilità.

Temptation Island: emozioni forti per Rosario, in lacrime al falò con Filippo

Nella puntata di Temptation Island in onda questa sera su Canale 5, il pubblico ha conosciuto meglio Rosario e Lucia, una delle coppie del reality. I due stanno insieme da due anni, dopo essere usciti da relazioni importanti e durature. Ed è proprio il peso delle esperienze passate a emergere con forza durante il primo falò di confronto per Rosario.

Lucia è entrata nel programma con il desiderio di fare un passo in avanti: vorrebbe andare a convivere, sentendo che il loro amore ha basi solide. Ma Rosario, pur ammettendo i suoi sentimenti, non sente ancora quella “magia” necessaria per iniziare una vita insieme sotto lo stesso tetto. Una posizione che ha cercato di spiegare con grande sincerità a Filippo Bisciglia durante il falò.

Filippo ha chiesto a Rosario come si sentisse. Ed è qui che l’uomo, visibilmente emozionato, è crollato in lacrime, seduto sul tronco davanti al fuoco. “Mi dispiace che non sia scattata dall’inizio questa magia per andare a convivere, perché lei fa tanti sacrifici ed è un peso dentro molto forte”, ha detto con la voce rotta, lasciandosi andare per la prima volta in un momento di vulnerabilità.

Riprendendosi, Rosario ha continuato a spiegare il suo punto di vista: “Il carico dei suoi spostamenti non ricade solo su di lei. Per quanto fragile, con lei cerco di non esserlo… però non riesco a trovare le parole per dirle ‘porta tutte le valigie qua e iniziamo da qui‘”.

Ha poi rivelato di aver vissuto un’esperienza traumatica proprio legata a un trasloco due anni fa, esperienza che lo frena dal rivivere una simile situazione: “Ti chiedo di non spostare tutte le valigie perché io questo gesto l’ho visto due anni fa e mi ha distrutto”.

A chiudere il momento, Filippo ha cercato di rassicurarlo: nessun video compromettente da parte di Lucia, solo tanto bisogno di comprensione reciproca. È stata una scena intensa, che ha mostrato il lato più umano e fragile di una coppia che sta cercando, passo dopo passo, di trovare un equilibrio.