Di recente a rompere il silenzio è stato un ex allievo di Amici, che ha raccontato che una famosa hit di Elodie ha involontariamente bloccato l’uscita del suo singolo. Ecco di chi si tratta e cosa sarebbe accaduto.

Il retroscena inedito su una hit di Elodie

In queste ore il nome di Elodie è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha raccontato che una celebre hit della Di Patrizi avrebbe involontariamente bloccato l’uscita del suo singolo. Ma andiamo con ordine e capiamo tutto quello che sarebbe accaduto. Come in molti ricorderanno, qualche anno fa a prendere parte al talent show di Canale 5 è stato Tancredi. Proprio durante la sua esperienza all’interno della scuola, il giovane artista ha rilasciato la canzone Las Vegas, che ha ottenuto un enorme successo. Di recente così il cantante è stato ospite del podcast Music Teller e nel corso della chiacchierata ha raccontato un retroscena inedito.

Stando alle sue parole, subito dopo l’uscita da Amici, Tancredi avrebbe scritto un’altra canzone, che aveva tutte le carte in regola per diventare una hit. Il suo staff tuttavia avrebbe consigliato all’artista di attendere che il successo di Las Vegas scemasse prima di rilasciare un nuovo singolo e così l’uscita del brano è stata rimandata. Qualche mese dopo è però arrivata Bagno a Mezzanotte di Elodie che, stando al racconto di Tancredi, avrebbe avuto un ritornello simile al suo pezzo. In merito, come riporta Biccy, il cantante ha spiegato:

“Avevo una canzone che era ancora più forte di Las Vegas, solo che poi tra una roba e l’altra non l’ho pubblicata. Aveva un ritornello incredibile, solo che mi ricordo che qualche tempo dopo uscì Bagno e Mezzanotte di Elodie che aveva il mio stesso ritornello. E quindi per quello alla fine non l’ho più potuta far uscire, ma quella era una hit incredibile”.

La hit di Elodie ha dunque bloccato involontariamente il singolo di Tancredi. Di certo però il racconto del cantante ha incuriosito i più e già in molti sognano di ascoltare questa canzone mai uscita.