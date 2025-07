A seguito dell’epilogo del suo viaggio nei sentimenti a Temptation Island, per Sarah potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne. Si starebbe infatti considerando la possibilità di un trono per lei.

Dopo Temptation Island per Sarah potrebbe esserci Uomini e Donne

Sta per terminare anche questa fortunata edizione di Temptation Island e stasera e domani su Canale 5 andranno in onda gli ultimi due appuntamenti con il reality show. Tra i protagonisti della trasmissione quest’anno ci sono stati anche Valerio e Sarah, che solo ieri hanno fatto emozionare tutto il pubblico. Come abbiamo visto, nel corso della sesta puntata il giovane uomo si è avvicinato sempre più alla single Ary e tra loro è scattato il bacio. A quel punto Valerio, avendo ottenuto le risposte che cercava, ha deciso di chiedere il falò di confronto e ha così lasciato la sua compagna.

I due, in lacrime, si sono salutati per l’ultima volta e il momento ha commosso i telespettatori. Stando a quanto è emerso però tra Valerio e Sarah non sarebbe ancora finita e potrebbe esserci un ultimo colpo di scena. Pare infatti che la coppia, dopo la fine del reality show, abbia avuto modo di sentirsi nuovamente e nel corso delle speciale “un mese dopo” scopriremo cosa sarà accaduto. In attesa di saperne di più, in queste ore in rete si sta facendo largo una nuova voce di corridoio.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni infatti per Sarah, dopo Temptation Island, si potrebbero aprire le porte di Uomini e Donne. Secondo l’esperto di gossip infatti per la giovane donna potrebbe esserci la possibilità di un trono, proprio come accaduto con Martina De Ioannon lo scorso anno. Naturalmente al momento è ancora presto per sapere cosa succederà. Di certo però nelle settimane a venire arriveranno ulteriori news in merito.

Il pubblico nel frattempo attende con ansia di scoprire cosa sarà accaduto tra Valerio e Sarah dopo la fine del reality show e domani sera avremo finalmente la risposta.