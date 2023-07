NEWS

Andrea Sanna | 18 Luglio 2023

Temptation Island

Parla la tentatrice di Temptation Island

La tentatrice Roberta De Grazia dopo l’esperienza a Temptation Island sta utilizzando TikTok per dire la sua riguardo quanto accaduto nel programma. Come noto la ragazza si è avvicinata a Giuseppe Ferrara, uno dei partecipanti, e tra loro sembrava essere nata una bella intesa.

Dopo aver già insinuato il dubbio su un presunto bacio che ci sarebbe stato tra loro, la single di Temptation Island in questi giorni ha continuato a raccontare la sua verità, sbugiardando il qualche modo Giuseppe. Tra i video più recenti postati in questi giorni ne compare uno in cui Roberta ironizza: “Quando mi dicono ‘attiri ciò che sei’. E io attiro solo put****eri, festaioli, bugiardi e narcisisti”. I più l’hanno intesa come una frecciatina a Giuseppe, tanto che i commenti sotto parlano da sé.

Ma non è finita qui. Perché la stessa tentatrice ha utilizzato in ogni video delle musiche precise che comunque avrebbero un significato. Tra l’altro il volto di Temptation Island ha voluto in qualche modo accontentare Giuseppe. Lui infatti più di una volta le avrebbe detto di indossare un top bianco. E lei sembra averlo accontentato in questi video: “Una personcina mi ha detto ‘mettilo, mi piace troppo’”.

Roberta De Grazia ha continuato a stuzzicare Giuseppe Ferrara in altri video, dopo la fine di Temptation Island. Il più recente è il seguente…

Le risposte di Roberta Di Grazia derivano a seguito delle parole di Giuseppe durante i due falò di confronto. Questo perché Ferrara ha sorpreso molti con le sue affermazioni. Sebbene non abbia negato l’attrazione per la bionda tentatrice proponendole persino di vedersi fuori, ha sostenuto di non aver mai cercato di comunicare con lei eludendo le telecamere.

Versione questa che però non sembra combaciare con quanto svelato dalla single di Temptation Island su TikTok.