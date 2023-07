Chi è Roberta De Grazia di Temptation Island? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

Nel 2023 su Canale 5 torna il consueto appuntamento con Temptation Island e tra le tentatrici troviamo Roberta De Grazia. Cosa sappiamo su di lei? Scopriamo in questa scheda età, vita privata e profili Instagram e social dove poterla seguire.

Chi è Roberta De Grazia

Nome e Cognome: Roberta De Grazia

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Torre Del Greco (Napoli)

Età: 24 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerina professionista

Fidanzato: Roberta è single

Figli: Roberta non ha figli

Tatuaggi: Roberta non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @sometimesroberta

Profilo TikTok: @sometimesroberta

Roberta De Grazia età e biografia

Quanti anni ha Roberta e qual è il nome e cognome completo della tentatrice di Temptation Island 2023?

La ragazza si chiama Roberta Di Grazia e nata nel 1999 (non è nota la data di nascita completa) a Torre Del Greco, città in cui vive. La sua età oggi è di 24 anni. Non sappiamo il segno zodiacale e nemmeno altezza e peso.

Parlando del percorso di studi, Roberta pare abbia studiato lingue straniere. Ma non sappiamo di più in merito. Il tutto conciliato chiaramente alla danza, dato che è una ballerina professionista.

Vita privata

Purtroppo della vita privata di Roberta De Grazia non conosciamo granché. Non sappiamo se ha avuto frequentazioni importanti in passato ma di certo oggi dovrebbe essere single per poter partecipare a Temptation Island.

Tra le curiosità sappiamo invece che ama la danza, gli animali (ha un cane) e la musica. Poi ha una passione speciale per la cucina. In modo particolare adora realizzare i dolci.

Dove seguire Roberta di Temptation Island: Instagram e social

Instagram e TikTok sono gli account in cui potete seguire Roberta De Grazia.

Sul primo social menzionato la ragazza vanta più di 16 mila follower. Ha l’account privato quindi non ci è possibile dire cosa posta.

Sicuramente non mancheranno foto e video dove la vediamo danzare o cucinare, così come selfie da sola o in compagnia.

Carriera

Cosa fa nella vita Roberta De Grazia e qual è il suo lavoro?

Sappiamo grazie alle sue dichiarazioni che è una ballerina professionista e ha una carriera avviata nel mondo della danza.

Studia questa disciplina da quando aveva 3 anni, anche se a 16 per varie vicissitudini ha dovuto interrompere. Oggi lavora come ballerina nei locali.

Miss Mondo

La tentatrice però non è del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo.

Oltre ad aver partecipato alle selezioni di Miss Mondo, prima di Temptation Island l’abbiamo vista a Uomini e Donne…

Uomini e Donne

Nel 2018 Roberta ha preso parte all’edizione di Uomini e Donne di quell’anno.

Qui è scesa per corteggiare Mariano Catanzaro.

Roberta De Grazia a Temptation Island 2023

Su Canale 5 torna nel 2023 la nuova edizione di Temptation Island. Alla conduzione ritroviamo Filippo Bisciglia e tante coppie pronte a sottoporsi alla prova più importante: capire se continuare la propria relazione oppure no.

A ostacolare il loro cammino i single. Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2023? Tra loro troviamo Rosa De Grazia, ma tra le altre citiamo Greta Rossetti, Benedetta Pascali e Carmen, giusto per dirne alcune.

Mentre tra i tentatori citiamo Lollo Di Curzio, Davide Blanda, Fouad Elshafie, Andrea Di Cioppa e Davide Schiavon.

Su Witty è possibile recuperare i filmati delle puntate di Temptation Island 2023. Il programma si può seguire anche su Canale 5 o su Mediaset Infinity. Le repliche invece sono disponibili su Mediaset Extra e La5.

Le coppie di Temptation Island 2023

Ora che conosciamo tutti i tentatori e tentatrici di Temptation Island, tra cui Roberta De Grazia, passiamo ad altro.

Chi sono quindi le coppie di Temptation Island 2023? In totale sono 7 con storie e problematiche differenti. Ve le presentiamo qui sotto:

Ma quali sono le coppie uscite a Temptation Island 2023? Al momento hanno lasciato il programma: durante la seconda puntata Isabella e Manu. Nel corso della terza Alessia e Davide, ma anche Gabriela e Giuseppe.

Il percorso di Roberta a Temptation Island 2023

Si è messa in mostra Roberta De Grazia durante la sua esperienza a Temptation Island 2023. Ecco alcune delle tappe fondamentali del suo percorso.

Nel primo appuntamento di questa edizione Giuseppe si è avvicinato alla single Roberta. Subito i due hanno instaurato un legame fatto di complicità, fin dalle prime ore di permanenza all‘Is Morus Relais. Gabriela, fidanzata del ragazzo, ha osservato la situazione.

Cosa è successo quindi tra Gabriela e Giuseppe? La presenza di Roberta e l’atteggiamento di Giuseppe nei suoi confronti hanno mandato su tutte le furie Gabriela.

Dal canto suo Giuseppe ha ammesso di fare fatica a resistere alla bella napoletana. La sua idea è quella di vederla fuori dal programma. Il tutto ha suscitato il fastidio di Gabriela, la quale si è gettata tra le braccia del tentatore Fouad, con il quale si è data un bacio. La scena ha portato Giuseppe a chiedere il falò anticipato.

Gabriela e Giuseppe sono usciti separati al momento, ma pare ci saranno dei colpi di scena. Intanto Roberta De Grazia ha mandato stoccate su TikTok!