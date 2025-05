Jenny Guardiano e Tony Renda, ex coppia di Temptation Island, non se le sono mandate a dire in diretta su TikTok, dando vita ad un violento botta e risposta.

Botta e risposta di fuoco tra Jenny Guardiano e Tony Renda di Temptation Island

La rottura tra Jenny Guardiano e Tony Renda di Temptation Island, continua a far discutere. Dopo le dichiarazioni di Tony in una diretta social, in cui ha spiegato che la loro era una relazione tossica e ha sostenuto che Jenny abbia raccontato spesso falsità, la replica di lei non si è fatta attendere.

In contemporanea alla live dell’ex, la ragazza ne ha aperta una propria per rispondere alle sue parole, che hanno toccato anche argomenti estremamente personali, come la malattia e il funerale del padre di Jenny.

La ragazza ha ribadito di aver subito tradimenti e ha ricordato che, prima di entrare a Temptation Island, la redazione aveva trovato dei preservativi tra gli effetti personali di Tony. La Guardiano ha dunque lasciato intendere che avesse intenzioni ben precise nel villaggio delle single.

Jenny ha anche condiviso il dolore per la perdita del padre. Ha sottolineato, rispondendo all’ex, che Tony l’aveva trattata malissimo in quella giornata così delicata, non risparmiandole forti discussioni e stress ulteriore. L’aveva addirittura lasciata. Dal canto suo, Renda ha dichiarato di non averle fatto mancare il proprio sostegno in quell’occasione.

Nella sua live, la ragazza ha anche esortato l’ex a darsi una regolata: “Devi cambiare continente, o se no metti in pratica le cose che hai imparato. Comportati bene. Prendi una donna, sposati, fai l’uomo serio, usa quello che hai imparato con me per fare del bene a te stesso e agli altri. Non essere ancora più schifoso di prima parlando di me, schifoso“.

La situazione tra i due ex fidanzati è degenerata in questo botta e risposta pubblico, con accuse reciproche e dettagli intimi condivisi sui social.

Tony, dal canto suo, ha dichiarato di provare ancora affetto per Jenny. Si sarebbe, però, sentito ferito dal fatto che lei abbia preferito parlare della loro relazione sui social invece di cercare un confronto privato.

“Perché Jenny non è venuta a parlarmi quando c’era l’opportunità, invece di fare le dirette su TikTok? Questo mi fa pensare che tu vuoi distruggermi, questo lo stai facendo per farmi del male. Sono quattro o cinque mesi che mi butti fango addosso“, si chiesto in live Tony.

La vicenda ha suscitato l’attenzione del pubblico, diviso tra chi sostiene Jenny e chi difende Tony. Al momento, sembra impossibile un qualsiasi tipo di riconciliazione. Non è, invece, da escludere che i due continuino a litigare attraverso i social.