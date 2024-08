Sul web è spuntato un video che ritrae Ludovica di Temptation Island insieme all’ex tentatore Andrea. Ecco tutto quello che sta succedendo.

Ludovica e Andrea insieme dopo Temptation Island

Chi ha seguito Temptation Island questa estate sicuramente ricorda la doccia che la fidanzata Ludovica ha fatto con il tentatore Andrea. Questo fatto è stato il punto di rottura tra lei e il compagno Christian, che ha deciso di uscire da solo dal reality dopo pochissime puntate. A distanza di un mese poi l’ex concorrente ha rivelato se ha rivisto Andrea, ma ha affermato di averlo solo sentito al telefono:

“La vicinanza con Andrea per me è stata importante, ma per la mia persona. È stato un ragazzo che in quei momenti mi dava cose che magari Christian non riusciva a darmi.

Non sono entrata nel programma con l’intento di fidanzarmi o di sostituire Christian. Lo dimostra anche il fatto che io non ho rapporti con Andrea. Ci siamo sentiti un paio di volte perché si è interessato a come io stessi”.

Pare però che le cose adesso siano cambiate e i due si siano ritrovati dopo Temptation Island. Qui sotto possiamo vedere un video su TikTok registrato proprio da dall’ex tentatore mentre si trovava al mare. Andrea ha fatto una battuta relativa all’ormai nota doccia: “Mamma mia che caldo, ci vorrebbe proprio una bella doccia“. L’inquadratura si sposta poi su Ludovica che lo “manda a quel paese” con un gesto della mano, per poi mettersi a ridere.

Non sappiamo se tra loro sia nato un sentimento oppure abbiano mantenuto un buon rapporto di amicizia dopo il reality. La cosa certa è che tra Ludovica e Christian sembra davvero finita e per tale ragione adesso l’ex protagonista di Temptation Island è libera di fare ciò che vuole. Vi terremo informati con tutti gli sviluppi.