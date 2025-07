Clamoroso colpo di scena! Stando a quanto è emerso in queste ore, Temptation Island la prossima settimana potrebbe andare in onda con un triplo appuntamento. Il reality show dunque si allungherebbe ancora di una puntata.

Le ultime news su Temptation Island

Non si arresta il successo di Temptation Island. Quest’anno il reality show targato Maria De Filippi sta registrando ascolti da capogiro e per questo motivo Mediaset ha deciso di allungare il programma di una puntata. Sia questa settimana che la prossima infatti la trasmissione va in onda con un doppio appuntamento e proprio stasera su Canale 5 arriverà un nuovo episodio. Il pubblico nel mentre si sta appassionando al viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste, che stanno regalando un colpo di scena dietro l’altro.

In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è arrivato un clamoroso retroscena, che sta già entusiasmando tutti i fan. Stando a quanto fa sapere Davide Maggio infatti la prossima settimana il reality show potrebbe andare in onda con un triplo appuntamento!

I vertici del Biscione, dati i numeri delle ultime settimane, potrebbero decidere di allungare Temptation Island con un’altra puntata. Ieri sera infatti si sarebbero tenute le registrazioni dello speciale “un mese dopo” e data la grande quantità di materiale si starebbe pensando a un terzo appuntamento. Qualora Mediaset dovesse approvare si andrebbe però ad accorciare il minutaggio delle altre puntate in programma, che chiuderebbero per mezzanotte.

Attualmente si starebbe anche valutando l’ipotetica collocazione del reality. Non è ancora chiaro infatti se la trasmissione occuperà le serate di martedì, mercoledì e giovedì o se invece quelle di mercoledì, giovedì e venerdì. Di certo però a breve ne sapremo di più in merito. A sciogliere i dubbi sarà proprio Filippo Bisciglia questa sera, nel corso della quinta puntata. Appuntamento dunque su Canale 5 alle ore 21:30.