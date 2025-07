In questi giorni si sta molto parlando della rottura tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova, che si sono detti addio dopo 12 anni di vita insieme. Nelle ultime ore intanto si mormora che ad essere vicino all’attrice sia nientemeno che Stefano De Martino.

Il retroscena su Stefano De Martino

Uno dei protagonisti assoluti del gossip in questa rovente estate è senza dubbio Stefano De Martino. Da settimane infatti la vita privata e sentimentale del conduttore è al centro dell’attenzione mediatica e solo negli ultimi giorni qualcosa ha fatto discutere il web. Pare infatti che il presentatore partenopeo abbia una nuova fiamma, una ragazza 22enne di nome Caroline. I due proprio di recente sono stati avvistati insieme in Sardegna e pare che ci sia grande sintonia tra loro. Tuttavia in queste ore un nuovo retroscena ha riportato Stefano al centro della cronaca cosa. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo.

Come ormai in molti sapranno, Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova si sono separati dopo ben 12 anni di amore. Attualmente dunque i due attori stanno cercando di voltare pagina e di dare il via a un nuovo capitolo delle loro vite. Ma cosa c’entra il conduttore di Affari Tuoi con questa storia? A rivelarlo è Alberto Dandolo su Oggi.

Stando a quanto si legge, Stefano De Martino starebbe facendo sentire la sua presenza all’amica Rocío Muñoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova. Secondo quanto riferito, il presentatore starebbe inviando all’attrice “messaggi

di sostegno” e l’avrebbe invitata per un aperitivo. Attualmente però, sempre secondo la rivista, la Morales avrebbe rifiutato la proposta di De Martino.

Stefano nel mentre continua a frequentare Caroline e sembrerebbe che le cose tra i due si stiano facendo sempre più serie. Il conduttore come se non bastasse a settembre tornerà a occuparsi di Affari Tuoi e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle.