A seguito del caos mediatico delle ultime ore, l’avvocato di Raoul Bova interviene e fa chiarezza sulla separazione tra l’attore e Rocío Muñoz Morales.

Parla l’avvocato di Raoul Bova

Nelle ultime ore a finire sotto accusa è stato Raoul Bova. Da qualche mese a questa parte il celebre attore e Rocío Muñoz Morales hanno messo un punto alla loro storia d’amore dopo ben 12 anni di vita insieme. Tuttavia di recente a intervenire è stato Fabrizio Corona, che nel corso di una puntata di Falsissimo ha divulgato dei presunti audio che Bova avrebbe inviato ad altre donne. Ma non solo. L’ex re dei paparazzi ha accusato Raoul di aver tradito Rocío e a quel punto è scoppiato un vero caos mediatico.

A seguito di quanto accaduto di recente così a rompere il silenzio è stato David Leggi, avvocato dell’attore. Il legale, con una nota diramata, ha fatto chiarezza sulla situazione, specificando come la coppia sia separata da molto tempo. Questo quanto si legge a riguardo: “In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocío, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie”. Ma non è finita qui.

L’avvocato di Raoul Bova si è infatti soffermato anche sui presunti audio divulgati e in merito ha aggiunto: “⁠In ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte”.

David Leggi conclude poi affermando: “Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico”.