Giovedì 24 luglio 2025 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island. Andiamo dunque a scoprire tutte le anticipazioni sul nuovo appuntamento del reality show targato Maria De Filippi e quello che accadrà tra le coppie.

Anticipazioni di Temptation Island

Si è appena conclusa un nuovo appuntamento con Temptation Island, tuttavia il pubblico non dovrà attendere molto per la quinta puntata. Giovedì 24 luglio 2025 infatti il reality show targato Maria De Filippi farà ritorno su Canale 5 e scopriremo dunque come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle coppie.

Ma cosa accadrà all’interno dei due villaggi? Andiamo a scoprire subito le anticipazioni della quinta puntata, in onda giovedì 24 luglio 2025.

Come abbiamo visto dalle prime immagini del promo, nel prossimo appuntamento scopriremo se Simone accetterà il falò di confronto con la fidanzata Sonia. Ma non solo. Antonio, dopo aver visto nuovi video di Valentina, avrà una reazione furiosa e pare tentare anche lui la fuga dal villaggio. Infine Angelo si avvicinerà a una tentatrice e Valerio scatenerà la gelosia di Sarah.

Ma cosa accadrà dunque e come proseguirà il viaggio nei sentimenti delle coppie?

Le coppie di Temptation Island

Facciamo ora la conoscenza di tutte le coppie che partecipano a Temptaton Island 2025 e che hanno deciso di partire per un viaggio nei sentimenti.

Questi i protagonisti della nuova edizione del reality show di Canale 5: Alessio e Sonia M; Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise.

Dove vederlo in TV e streaming

Adesso che abbiamo letto le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island, che vi ricordiamo andrà in onda giovedì 24 luglio 2024, vediamo dove seguire il reality show in tv e in streaming.

In occasione degli ultimi appuntamenti, il programma va in onda in prima serata su Canale 5 con una doppia puntata, nelle serate di mercoledì e giovedì.

Oltre agli appuntamenti in tv c’è la possibilità di recuperare il reality anche in streaming, collegandosi su Mediaset Infinity o su Witty TV.