Mercoledì sera nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi c’è stata un’accesa lite tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. Adesso a rompere il silenzio è la moglie del giornalista, che parla di una possibile querela verso il conduttore.

Parla la moglie di Dino Giarrusso

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi le tensioni sono salite alle stelle tra Dino Giarrusso e Omar Fantini. Durante una prova infatti i due naufraghi hanno sfiorato la rissa e tra loro sono volate parole pesantissime. Il conduttore ha infatti accusato il giornalista di averlo tenuto intenzionalmente sott’acqua e di aver “tenuto per la gola” Cristina Plevani. Adesso a rompere il silenzio è stata però Sara Garreffa, moglie di Dino, che già in diretta aveva minacciato Fantini di querela. Raggiunta da FanPage, la compagna di Giarrusso ha dato la sua versione e ha così dichiarato:

“Durante il gioco, Dino ha placcato Omar e ha commesso un fallo, come accade in tutti gli sport che presuppongono un contatto fisico, nulla di più. Non lo stava puntando e non voleva fargli del male. […] È stato Omar che l’ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato di morte, tirando poi in ballo in malafede la violenza sulle donne per giustificarsi, quando si è visto benissimo che la sua aggressione è avvenuta prima del fallo su Plevani. Ha strumentalizzato un argomento sensibile per accattivarsi i favori del pubblico, il suo comportamento è stato riprovevole. I reati di cui potrebbe essere accusato sono quelli di minacce, percosse e diffamazione”.

Ma non è finita qui. Parlando della possibile querela a Omar Fantini, la moglie di Dino Giarrusso ha aggiunto: “Sarà una valutazione che faremo e valuteremo insieme, ci sono sicuramente gli estremi per poterla sporgere data la rilevanza penale delle azioni di Omar, ma al momento non mi sbilancio. Sicuramente valuteremo questa eventualità”.

Infine, parlando delle accuse di classismo a Dino (dopo aver detto a Cristina Plevani di non aver fatto nulla per 25 anni dopo il GF), Sara dichiara: “La sua è stata senza dubbio un’uscita infelice, ma credo che vada contestualizzata. È totalmente lontana dal modo di pensare di Dino, dalla sua etica, dalle battaglie sociali che ha portato avanti nella sua carriera. Definirlo classista è ingiusto verso la reputazione che si è costruito nel tempo”.