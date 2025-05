Con i suoi riti iconici come il “falò di confronto” e frasi celebri come “ho un video per te” pronunciate da Bisciglia, Temptation Island torna in TV quest’estate: quando inizia e dove vederlo in TV e in streaming? Ecco tutti i dettagli.

Quando inizia e va in onda Temptation Island 2025

Il reality dell’amore e delle tentazioni è pronto a tornare per un’estate di emozioni forti, dubbi, lacrime e (forse) addii.

Ma quando inizia Temptation Island 2025? La trasmissione riparte ufficialmente giovedì 3 luglio 2025, cambiando così il suo storico giorno di programmazione. Non va più in onda il lunedì, ma il giovedì sera, sempre in prima serata su Canale 5.

Temptation: quante puntate sono

Quante puntate sono di Temptation Island 2025? Il noto programma di Canale 5 non è ancora chiaro quanti appuntamenti avrà, ma si potrà arrivare a un massimo di 7 puntate circa (se si dovesse replicare la precedente stagione).

Si pensava che ci sarebbe stata la doppia versione NIP e VIP di Temptation Island, ma a quanto pare ne vedremo solo una.

Chi presenta Temptation Island 2025?

Se vi state chiedendo chi presenta Temptation Island 2025, abbiamo ovviamente la risposta.

Alla conduzione, anche quest’anno, confermato il volto storico del programma: Filippo Bisciglia, pronto a guidare i protagonisti attraverso il viaggio nei sentimenti che si preannuncia più intenso che mai.

Le coppie di Temptation nel 2025 chi sono?

Chi sono le coppie della nuova edizione di Temptation Island 2025? Ancora non conosciamo i loro nomi, ma se come successo nelle passate edizioni ci saranno 8 coppie totali.

I protagonisti metteranno alla prova il loro amore in un contesto carico di colpi di scena, a causa anche della presenza di tentatori e tentatrici presenti nel villaggio. Si tratta di single selezionati per mettere in crisi certezze, equilibri di coppia e relazioni.

Quanto si vince a Temptation Island? Non c’è un montepremi in palio, se è questo che vi state chiedendo, visto che lo scopo della trasmissione è differente rispetto agli altri reality.

Location: dove si trovano i villaggi di Temptation Island oggi?

La grande novità di Temptation Island 2025 è la location. Non saremo più all’Is Morus Relais, che ha chiuso battenti a quanto pare.

Per la prima volta il programma si sposta in Calabria, in un resort esclusivo immerso nel verde e affacciato sul mare cristallino.

Non mancherà quindi l’ambientazione mozzafiato che renderà ogni momento ancora più carico di emozioni.

Casting e iscrizione a Temptation

Per poter partecipare ai casting di Temptation Island serve l’iscrizione. Come fare? Per eseguirla basta collegarsi al sito di Witty TV e seguire tutte le indicazioni, come suggerisce anche Raffaella Mennoia al termine di ogni puntata di Uomini e Donne.

Temptation Island dove vederlo in TV e streaming

Il programma sarà visibile in diretta su Canale 5, ma per chi preferisce lo streaming sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, tramite sito, app o smart TV.

In diretta, o in replica, i contenuti extra saranno disponibili anche sul portale WittyTV. Ampia la copertura anche sui social ufficiali del programma, dove verranno pubblicate clip inedite, anticipazioni e momenti imperdibili di Temptation.

Appuntamento quindi al 3 luglio: l’amore delle coppie sopravviverà o cederà alla tentazione?