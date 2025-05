Teo Mammucari ha raccontato un aneddoto che riguarda il suo primo incontro con Maria De Filippi e come questa gli ha offerto il posto di giudice Tu si que vales.

Il racconto di Teo Mammucari su Maria De Filippi

Durante l’ospitata a Domenica In, Teo Mammucari ha parlato del suo libro di prossima uscita nel quale racconta tutta la sua vita. L’infanzia non è stata molto facile perché la madre lo ha lasciato in un collegio quando aveva solo 3 anni e qui ha vissuto anni molto duri.

In seguito è arrivato il successo con tantissimi programmi fino ad arrivare anche a Tu si que vales. Ed è proprio a questo punto che ha rivelato oggi com’è avvenuto il primo incontro con Maria De Filippi e in che modo ha ricevuto l’offerta del ruolo di giudice nel talent.

LEGGI ANCHE: Milly Carlucci ricorda commossa l’amico Fabrizio Frizzi a Ballando: “È stato un pezzo di cuore”

In quel periodo si era ammalato e aveva una febbre molto alta ma a un certo punto ha ricevuto la telefonata da parte di un suo caro amico che lo ha invitato a un matrimonio in Toscana. In un primo momento ha rifiutato perché era sicuro che non avrebbe avuto le forze ma poi qualcosa dentro di lui lo ha convinto.

Mentre era seduto in chiesa si accorge che mancava l’aria condizionata e una signora, che si rivela essere Maria De Filippi, afferma con tono sarcastico: “Quanto sei cretino, sei proprio scemo“. In quel momento non ci ha dato troppo peso e ha solo pensato: “Che bello ho conosciuto Maria in chiesa“. Finita la cerimonia saluta lo sposo e torna verso casa in macchina ma all’improvviso arriva una telefonata:

“Non saluto nessuno e me ne vado. Mi chiama Maria e non ci credevo. Mi dice: ‘Tra una settimana inizio Tu si que vales e mi serve uno scemo come te’. Dopo una settimana stavo tra Maria e Gerry Scotti a fare l’imbecille per 5 anni e poi ho sentito l’esigenza di fare un programma mio. Sono stati anni bellissimi”.

Insomma, l’aver deciso di andare a questo matrimonio è stato un vero e proprio colpo di fortuna!