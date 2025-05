Teo Mammucari è tornato a commentare l’intervista a Belve con Francesca Fagnani durante l’ospitata a Domenica In

A distanza di alcuni mesi dall’intervista a Belve, Teo Mammucari è tornato a parlare della conduttrice Francesca Fagnani. Ecco il commento del presentatore nel corso della puntata di oggi di Domenica In.

Teo Mammucari su Francesca Fagnani

Nel corso dell’intervista con Mara Venier e Domenica In, Teo Mammucari si è lasciato andare a una serie di rivelazioni inedite. Alcune di queste saranno contenute anche nel suo libro in uscita verso la fine del mese, in particolare quelle relative all’infanzia e alla vita privata.

Più volte ha avuto difficoltà a parlare di alcuni aspetti personali nel corso della chiacchierata con la conduttrice, mentre in altre occasioni è stato molto più sciolto e allegro. In generale, però, non sono mancate le battute che lo caratterizzano da sempre.

Alla fine, la Venier ha fatto una battuta chiedendo se sarebbe andato da Francesca Fagnani a fare promozione e l’intervistato ha colto la palla al balzo. Mara si è subito allarmata e ha tentato di cambiare discorso: “Francesca è bravissima, non era il momento giusto“. Teo Mammucari ha proseguito per la sua strada:

“Volevo dire una cosa. Posso dirla, è una cosa bella. Non mi fai parlare. Guardami negli occhi, li ho dieci secondi? Non ho nessun rancore. E ti dico un’altra cosa.

Se vuoi fare questo mestiere le prendi e le dai, momenti belli e brutti. Devi accettarli allo stesso modo. Le cose arrivano e le accetti con la stessa gioia. Perciò capita che inciampi? La Fagnani è una suora buona”.

Insomma, Teo Mammucari ha sdrammatizzato ancora una volta con la sua solita simpatia. La conduttrice di Belve commenterà oppure lascerà chiuso questo capitolo? lo scopriremo solo prossimamente. Nel mentre, ricordiamo che Mammucari ha anche parlato di come ha conosciuto a un matrimonio di un amico Maria De Filippi e come è diventato giudice di Tu si que vales.