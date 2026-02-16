Quando inizia Pechino Express 2026: cast e dove vederlo in streaming
Pechino Express 2026 quando inizia
Siamo finalmente ai nastri di partenza e possiamo rispondere alla domanda che rivela quando inizia Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente. La stagione 13 del programma ha come data di inizio il 12 marzo 2026, come riportato dal promo ufficiale, che vede tra i protagonisti il conduttore e gli inviati della trasmissione.
Conduttore e inviati di Pechino
Chi è il conduttore di Pechino Express 2026? L’edizione 13 del programma televisivo vede al timone ancora una volta Costantino della Gherardesca.
Per questa stagione, troveremo eccezionalmente anche tre inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.
Il cast di Pechino Express 13: tutte le coppie
Da chi è composto il cast di Pechino Express 2026? La stagione 13 vede come protagonisti le seguenti coppie:
- Gli Spassusi, ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni,
- I raccomandati, il duo formato da Chanel Totti e Filippo Laurino,
- Le Dj, parliamo di Jo Squillo e Michelle Masullo,
- Le Albiceleste sono invece Candelaria e Camila Solórzano,
- I rapper è la coppia composta da Dani Faiv e Tony 2Milli,
- I veloci alias Fiona May e Patrick Stevens,
- Gli Ex hanno come protagonisti Steven Basalari e Viviana Vizzini,
- I comedian sono Tay Vines e Assane Dior,
- Per I creator vediamo Mattia Stanga ed Elisa Maino,
- Le biondine sono infine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.
Questi quindi tutti i protagonisti della 13esima edizione di Pechino.
Ricordiamo che i viaggiatori partiranno dall’Indonesia, per proseguire verso la Cina e giungere alle tappe decisive in Giappone.
Il promo di Pechino 13
Ecco il promo ufficiale di Pechino Express ora che conosciamo il cast e quando inizia.
Dove vederlo in streaming
Pechino Express 2025 dove vederlo in TV e in streaming? La risposta la trovate in queste righe.
La trasmissione andrà in onda in esclusiva su Sky Uno e su Now, alla data indicata.
