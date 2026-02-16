Scopriamo insieme nel dettaglio quando inizia Pechino Express 2026: il cast che ne fa parte e dove vederlo in streaming.

Pechino Express 2026 quando inizia

Siamo finalmente ai nastri di partenza e possiamo rispondere alla domanda che rivela quando inizia Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente. La stagione 13 del programma ha come data di inizio il 12 marzo 2026, come riportato dal promo ufficiale, che vede tra i protagonisti il conduttore e gli inviati della trasmissione.

Conduttore e inviati di Pechino

Chi è il conduttore di Pechino Express 2026? L’edizione 13 del programma televisivo vede al timone ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Per questa stagione, troveremo eccezionalmente anche tre inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

Il cast di Pechino Express 13: tutte le coppie

Da chi è composto il cast di Pechino Express 2026? La stagione 13 vede come protagonisti le seguenti coppie:

Gli Spassusi, ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ,

e , I raccomandati, il duo formato da Chanel Totti e Filippo Laurino ,

e , Le Dj, parliamo di Jo Squillo e Michelle Masullo ,

e , Le Albiceleste sono invece Candelaria e Camila Solórzano ,

e , I rapper è la coppia composta da Dani Faiv e Tony 2Milli ,

, I veloci alias Fiona May e Patrick Stevens ,

e , Gli Ex hanno come protagonisti Steven Basalari e Viviana Vizzini ,

e , I comedian sono Tay Vines e Assane Dior ,

e , Per I creator vediamo Mattia Stanga ed Elisa Maino ,

ed , Le biondine sono infine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani.

Questi quindi tutti i protagonisti della 13esima edizione di Pechino.

Ricordiamo che i viaggiatori partiranno dall’Indonesia, per proseguire verso la Cina e giungere alle tappe decisive in Giappone.

Il promo di Pechino 13

Ecco il promo ufficiale di Pechino Express ora che conosciamo il cast e quando inizia.

Dove vederlo in streaming

Pechino Express 2025 dove vederlo in TV e in streaming? La risposta la trovate in queste righe.

La trasmissione andrà in onda in esclusiva su Sky Uno e su Now, alla data indicata.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.