Come emerso in queste ore Amadeus tornerà in TV su Canale 5 come ospite speciale a This Is Me, nella puntata dedicata a Lorella Cuccarini. Non lascia Discovery, ma il suo futuro resta comunque incerto.

Amadeus torna a Mediaset

A pochi mesi dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice del Serale, Amadeus si prepara a tornare su Canale 5. No, non si tratta di un trasloco definitivo da Discovery (almeno per ora), ma di una presenza speciale in uno degli show più attesi dell’autunno televisivo: This Is Me, condotto da Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura presenta i concorrenti del Grande Fratello e lancia uno scoop: “Non è detto entreranno…”

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, il celebre conduttore sarà ospite in una puntata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. “Amadeus ritorna in Mediaset! Niente paura per Discovery: il conduttore resta in forze al Nove”, scrive Dandolo. “Il mattatore de La Corrida sarà tra gli ospiti di ‘This Is Me’, il fortunato show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5”.

Ma non sarà solo: accanto ad Amadeus, in quello che si preannuncia un omaggio ricco di sorprese, ci sarà anche Marco Columbro, storico partner televisivo della Cuccarini. La puntata sarà la prima di tre eventi speciali. Dopo Lorella Cuccarini, la Toffanin dedicherà le prossime puntate a Ornella Vanoni e ad Alessandro Del Piero.

Il ritorno di Amadeus a Mediaset, seppur come semplice ospite, alimenta nuovamente i rumor sul suo futuro. Negli scorsi mesi si è parlato molto di un possibile ritorno in Rai, magari addirittura di una nuova conduzione al Festival di Sanremo. Dall’altra parte anche Pier Silvio Berlusconi ha commentato la possibilità di rivederlo su Canale 5, dando un suo punto di vista.

Insomma, anche se per ora resta fedele al Nove, il nome di Amadeus continua a far parlare, e il suo passaggio su Canale 5 sembra già attirare molta attenzione.