Antonino Spinalbese a The Couple si è lasciato andare a una rivelazione particolare che ha scatenato le chiacchiere delle altre coinquiline.

Cosa ha detto Antonino a The Couple

Così come al Grande Fratello anche a The Couple i concorrenti sono sotto l’occhio attento delle telecamere. Di conseguenza ogni loro singolo movimento viene registrato ed è motivo di chiacchiere e battutine.

Scherzando con gli altri coinquilini, Antonino Spinalbese ha dichiarato che non avrebbe indossato la biancheria intima. Poi si è lasciato andare a una frase: “Così sono pronto”. Poi ha aggiunto che avrebbe direttamente indossato una gonna. Scelta che ha subito fatto scattare la produzione di The Couple.

L’hairstylist infatti non ha avuto il tempo nemmeno di completare la frase che, come mostrato dal video, è stato prontamente richiamato in confessionale.

Ovviamente il concorrente ha subito chiarito che il suo intento era scherzoso e non intenzionato di certo a realizzare concretamente la battuta fatta.

antonino si vuole mettere la gonna senza mutande e il confessionale lo chiama #thecouple pic.twitter.com/mEzWgcaQJr — ; sha ٣ (@trashcaffe) April 10, 2025

La reazione delle coinquiline

Sta di fatto però che le battute fatte da Antonino Spinalbese non sono passate inosservate. Le sue compagne d’avventura ci hanno riso a loro volta, prendendolo un po’ in giro. Dall’altra però non è mancata qualche frecciatina da parte di Laura Maddaloni e Irma Testa.

“Non ha le mutande”, ha raccontato Benedicta Boccoli alle altre coinquiline. “Ma no..non è vero e tu ci credi pure”, ha risposto subito Laura Maddaloni. “L’ha detto anche lui, è vero”, ha replicato dall’altra parte Irma Testa.

Giorgia Villa a quel punto, prima di scoppiare a ridere, ha aggiunto: “Sì, perché ha detto che così è subito pronto”. Poco convinta invece Laura Maddaloni che crede come l’inquilino di The Couple dica queste cose solo per attirare l’attenzione: “Lui ha fatto questa storia per creare questo… e qua siamo tutti scemi”.

A rincarare la dose ci ha pensato Irma Testa, che tra le risate di tutte ha precisato: “Noi stiamo scherzando, anche perché fosse per noi se lo può tenere li dov’è, non è che c’è bisogno di chissà che cosa”.

Antonino va a dire in giro che non porta le mutande perchè così è subito pronto e le donne lo perculano alle spalle (comunque è notevolmente peggiorato dalla precedente edizione) pic.twitter.com/mpydGjn3wF — Fabiana Alba (@__Fabiana___) April 18, 2025

In seguito nemmeno a dirlo sono state richiamate dagli autori di The Couple in confessionale, non sappiamo cosa le sia stato detto ma è probabile che le sia stato suggerito di evitare l’argomento.

Per quanto volesse essere una battuta, Antonino Spinalbese se ha creato qualche amicizia in casa, non sembra godere della simpatia di tutte le coinquiline! Sarà motivo di nomination in vista di lunedì?