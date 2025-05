Non solo le sorelle Testa. Ecco chi è stato eliminato dal gioco stasera

Irma e Lucia Testa non sono state le uniche a lasciare The Couple stasera. C’è stata una seconda eliminazione a sorpresa. Ecco chi la lasciato il programma al televoto flash.

The Couple, chi è stato eliminato

A The Couple questa sera non abbiamo scoperto solo il responso del televoto tra Jasmine e Pierangelo contro le sorelle Irma e Lucia Testa. Questo perché durante la puntata si è non solo parlato di dinamiche, momenti di tensione e qualche battuta inaspettata, ma c’è stata anche una seconda eliminazione a sorpresa.

Ilary Blasi infatti a inizio puntata ha informato i telespettatori che stasera sarebbero state due le coppie a lasciare il programma. Ma cosa è successo a The Couple? Ci sono state una serie di sfide durante questo appuntamento, eccezionalmente di domenica, dove al termine abbiamo assistito a un televoto a sorpresa. Le sorelle Boccoli, i fratelli Mileto, Antonino e Andrea hanno dovuto affrontare un’ultima sfida per avere perso le precedenti. Ad avere la meglio le sorelle Boccoli dopo lo spareggio con i fratelli Mileto.

A scontrarsi Antonino e Andrea da una parte i fratelli Mileto dall’altra. Ma chi ha lasciato la Casa di The Couple stasera? Ilary Blasi ha dato la possibilità al pubblico di votare ed esprimere la propria preferenza tramite sms durante la diretta, poi il televoto si è interrotto. Chi ha avuto la peggio ed è stato eliminato? Come da verdetto a lasciare il gioco sono stati…i fratelli Danilo e Fabrizio Mileto!

Le percentuali

Andiamo a scoprire quindi quale sono state le percentuali di questa sera a The Couple durante il televoto flash.

Come detto a scontrarsi Antonino e Andrea contro Danilo e Fabrizio Mileto. La prima coppia ha ottenuto il 76,44% di preferenze. Mentre dall’altra parte Danilo e Fabrizio hanno guadagnato il 23,56% di voti.

Quindi in gioco attualmente a The Couple ci sono le seguenti coppie: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.

Eliminate dal programma invece: Elena Barolo e Thais Wiggers durante la prima puntata; Irma e Lucia Testa, Danilo e Fabrizio Mileto nel corso della seconda.